Gelungenes Fest der Begegnung in Nordwest

Eine gelungene Sache war am Samstag das Fest der Begegnung in Nordwest. Verschiedene Kulturen kamen hier zu einem Erfahrungsaustausch zusammen.

Torgau. Seit nunmehr zehn Jahren begleitet und organisiert sie die Interkulturelle Woche (IKW) in Torgau. Das Fest der Begegnung als Auftakt der Jubiläumswoche war für Stefanie Kasubke vom DRK eine der schönsten Veranstaltungen, die in diesem langen Zeitraum stattfanden. Erstmalig hatten die Mitglieder des Torgauer IKW-Arbeitskreises ihrem „Kind“ einen anderen Namen gegeben. Und wie sich am Samstagnachmittag zeigte, konnte dieser nicht treffender gewählt werden. Das „Fest der Begegnung“ habe nach Ansicht Kasubkes auf ganzer Linie überzeugt. Verschiedene Bevölkerungsgruppen seien aufeinander zugegangen und hätten einen entspannten Nachmittag in Torgau Nordwest verbracht.



Schminkspaß mit dem Kreativzentrum.

Der musikalische Auftritt der Banda Internationale aus Dresden mit etwa 20 Kindern aus Torgau und Umgebung galt dabei für viele Besucher als Höhepunkt. Schon am Vormittag wurde hierfür im Stadtteiltreff fleißig geprobt. Die Begeisterung der Kinder kannte keine Grenzen. Das spürten die Besucher auch beim mitreißenden Auftritt der bunt zusammengewürfelten Truppe. Da wurde wie wild gebeatboxt und sogar auf Plastikeimern getrommelt. Scheu vorm Singen hatte niemand.

Banda Internationale verbreitete auf der Bühne viel Spaß.

Gute Stimmung auch am Kaffeetisch von Christine und Ilona Brummer. Beide Damen wohnen seit Jahrzehnten in Nordwest – Ilona seit mehr als 30 Jahre, Christine seit mittlerweile schon 44 Jahre. „Es ist wirklich sehr nett hier“, fanden beide mit Blick auf die verschiedenen Angebote und den guten Besucherzuspruch. Dass die Musik auf der Bühne nicht ganz ihren Geschmack traf, störte die beiden nicht. Es müsse ja nicht immer Helene Fischer sein, lachte Ilona Brummer, die sich für ihren Stadtteil jedoch eines wünscht: Das gute Miteinander dürfe nicht an Fragen von Ordnung und Sauberkeit scheitern. Jene einfachen Regeln würden beispielsweise mit Blick auf den maroden Mehrgenerationenpark oftmals mit Füßen getreten.



Christine (l.) und Ilona (r.) Brummer.

Bei Musik, Kaffee, Kuchen und Grillgut saßen am Samstag junge und alte Torgauer mit Menschen aus aller Welt beieinander und genossen das Bühnenprogramm. 30 Grundschulkinder aus Nordwest sangen, Mädchen und Frauen tanzten und eine indische Band verzauberte den Spätnachmittag. Zwei Clowns spazierten durchs Publikum und entlockten allen Gästen ein frohes Lächeln. „Ein stimmiges Programm, abwechslungsreiche Kreativangebote für jedes Alter, ein friedliches Beisammensein – Torgau Nordwest hat sich als offener, toleranter und geselliger Stadtteil gezeigt, in dem viele unentdeckte Möglichkeiten schlummern“, resümierte Daniela Voigt vom Belgeraner Verein „Zusammenkommen“. Über ihre Arbeit als ehemalige Kommunale Integrationskoordinatorin (KIK) hatten sich Voigt und ihr Verein für die Organisation der IKW letztlich den Hut aufgesetzt.

Auch indische Weisen erklangen zum Fest der Begegnung.

Für Steffi Sommermeier war es als aktive Kommunale Integrationskoordinatorin das erste Mal, dass sie im Organisationsteam mitwirkte. „Bei solchen Momenten merke ich, dass sich Integrationsarbeit auszahlt und Musik alle Nationen verbinden kann. Dieser Spaß und die Freude der Kinder und Jugendlichen sollten wir zum Anlass nehmen, weitere Musikprojekte dieser Art durchzuführen“, sagte sie.