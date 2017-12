Gemeinsam an einem Strang gezogen

Ortsvorsteher Herbert Sachse und Stadtrat Dr. Volkmar Harzer wandten sich sofort nach Bekanntwerden der Schließungsabsichten an die Oberbürgermeisterin Romina Barth. Gemeinsam mit Andreas Huth, Geschäftsführer der Torgauer Wohnstätten, und dessen Bereichsleiter Detlef Linke sowie Wilfried Naumann, Geschäftsführer der SWF Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, wurde ein Aktionsplan entwickelt, der zur Folge hatte, dass am Donnerstag der Einkaufsmarkt wiedereröffnet werden konnte. „Es war kein einfacher Weg, aber wir haben gemeinsam erfolgreich an einem Strang gezogen“, sagte Andreas Huth am Donnerstagnachmittag beim Besuch des Marktes. Oberbürgermeisterin Romina Barth, für die eine stabile Versorgung im ländlichen Raum sehr wichtig ist, dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz, die Umsicht und Weitsicht. „Ich wünsche Ihnen immer zufriedene Kundschaft“, meint sie an Wilfried Naumann und dessen Mitarbeiterin Annette Bobach gerichtet.

Wilfried Naumann konnte am ersten Tag nicht nur die Beckwitzer im Markt begrüßen. „Es waren auch schon viele Tauraer da“, freute er sich. Angeboten werden hier neben den Waren des täglichen Bedarfs auch ein breites Dienstleistungsspektrum, das zukünftig weiter ausgebaut werden soll.