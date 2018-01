Gemeinsam gegen das Schicksal

Deshalb war er auch sehr erfreut über die Resonanz seiner Kunden im Autohaus, die gern bereit waren, bis Ende Dezember 2017 an einer kleinen Spendensammlung teilzunehmen.„Insgesamt konnten wir 3000 Euro an Markus Wulftange vom Verein übergeben und wir bedanken uns im Namen des Vereins und unseres Autohauses ganz herzlich bei allen, die damit einen wichtigen Beitrag zur Arbeit der einst ersten Elternhilfe dieser Art in Deutschland beitragen“, so Maluche.

Für alle, die sich engagieren möchten oder selbst Betroffene oder Angehörige sind, veranstaltet die Organisation am Dienstag, dem 30. Januar ab 19.30 Uhr zum 18. Mal ein Benefizkonzert im Leipziger Gewandhaus mit anschließendem Empfang in der nahegelegenen Moritzbastei. Dieser Abend wird ausschließlich durch Spenden ermöglicht und wird für alle Gäste, die auf ihre Gage verzichtenden Musiker und Roland Maluche selbst ein emotionales erstes Highlight und ein kleiner Sieg im gemeinamen Kampf gegen das Schicksal krebskranker Kinder.