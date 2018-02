Gemeinsam im Rhythmus der Erinnerungen geschwelgt

Torgau. Seit Anfang Januar bietet die Ausstellung „50 Jahre Tanzmusik in Torgau“ einen Rückblick auf die lokale Musikgeschichte zwischen den Jahren 1950 und 2000. Das Interesse war schon am ersten Tag riesig, und das ist es immer noch. Das zeigte vor allem der vor wenigen Tagen durchgeführte Themenabend, zu dem Hans-Jürgen Kurandt und die Mitorganisatoren der Ausstellung eingeladen hatten.

Diejenigen, die sich einen Platz sichern konnten, nahmen es nur allzu gern inkauf, dicht an dicht mit anderen Augen- und Ohrenzeugen der früheren Musikszene sitzen zu müssen.



Hans-Jürgen Kurandt (Extrem-Band) hatte Bühnen- und Musikerkollegen eingeladen, die es sichtlich genossen, über die damaligen Zeiten plaudern und fachsimpeln zu können: Hans-Joachim Bass berichtete, wie sich die Freizeit-Musikszene in den ersten Friedensjahren nach dem Zweiten Weltkrieg langsam organisierte, wie sich verschiedene Gruppen bildeten. Die Gründung des damaligen Kreisorchesters und seine Profilierung war ein weiterer klangvoller Meilenstein für Torgau und Umgebung. Darüber wusste vor allem Jörg Schollmeier (Bärencombo) eindrücklich zu berichten. Immerhin schaffte das Orchester innerhalb von zwei Jahren die Sonderstufe.



Gabriele Holtorff (Gesang) rief die „Junge Talente“-Bewegung in Erinnerung, über die musikbegeisterte junge Leute schon damals enorm gefördert wurden.

„Wir führten sehr intensive Gespräche an diesem Themenabend in der Kleinen Galerie. Letzendlich saßen wir zweieinhalb Stunden zusammen, was auch den vielen Nachfragen der Gäste zu verdanken ist. Wir freuen uns riesig, dass unsere Idee, eine solche Ausstellung zu initiieren, so gut angekommen ist“, bekundet Kurandt im Gespräch mit der Torgauer Zeitung und dankt auch dem Kentmann-Verein für die tolle Unterstützung und Präsentation.



Weil noch immer so viel Interesse besteht, wird für den 20. Februar, 18 Uhr, zu einem zweiten Themenabend eingeladen. Wer Interesse daran hat, sollte sich jedoch unbedingt beim Kentmann-Verein (Tel. 03421 713583) anmelden.

Aufgrund der übergroßen Resonanz wurden zwischenzeitlich sogar die Öffnungszeiten erweitert: dienstags und freitags von 10 bis 17 Uhr und zusätzlich jetzt auch sonntags von 14 bis 17 Uhr.