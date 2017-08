Generalprobe für den 1. Spieltag

Fussball. Am Mittwochabend sahen die knapp über 30 Zuschauer ein „vorgezogenes“ Spiel vom 1. Spieltag der Landesklasse NORD. Die richtige, „echte“ Partie wird aber erst am 12. August ausgespielt – Anpfiff (!) 18 Uhr.

Das Duell beider Teams ist mittlerweile ein Klassiker. Für beide Mannschaften war es die letzte Standortbestimmung für die an diesem Wochenende bevorstehende 1. Landespokal-Spielrunde.

In der ersten Spielhälfte dominierten die Gäste aus Süptitz das Geschehen und nutzten ihre Möglichkeiten eiskalt aus. So sorgte Rico Drabon in der 26. Spielminute für den Führungstreffer. Nur sieben Minuten später baute die Bachmann-Elf durch Ronny Kunath ihre Führung weiter aus, ehe abermals Rico Drabon quasi mit dem Pausenpfiff das Halbzeitergebnis auf 3:0 erhöhte.

Schildau hatte im ersten Spielabschnitt zwei Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben.

SVS-Trainer Nico Bachmann nutzte die erste Halbzeit, um einige Spielformationen zu testen. So probierte er beispielsweise in der Abwehr die Umstellung auf eine Dreier-Kette. Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten gute Einschussmöglichkeiten. In der letzten halben Stunden kamen auf Süptitzer Seite dann mehrere junge Akteure zu Einsatz. Dadurch ging im Spiel der Gäste ein wenig die Ordnung verloren. Dies nutzten die Platzherren aus und verkürzten durch Toni Rother (Foulelfmeter) auf 1:3. Keine zehn Minuten später fiel dann der Anschlusstreffer durch den agilen Matti Geissler. Doch es waren keine fünf Minuten vergangen, und der alte Abstand wurde wieder hergestellt. Süptitz’ Dominic Jörke netzte für seine Mannen zum 2:4-Endstand ein.

Schildau: Hammer; Geissler, St. Schubert, Otto, Rother, Heika, Reiche, Weißbart, Gesse, Czyzewski; Müther; Süptitz: Fritzsche; Hidalgo, Kunath, Wiesner, Schürz, Drabon, Hudewenz, Günther, Gerlach, Chr. Bachmann, Dehnert, eingewechselt: Fink, Melichar, Meißner, Melzer, Schulze, Jörke, Smolla; TF: 0:1 Drabon (26.), 0:2 Kuntah (33.), 0:3 Drabon (45.), 1:3 Rother (63./EFM), 2:3 Geissler (72.), 2:4 Jörke (77.); SR: Schalkowski (Torgau); ZS: 33