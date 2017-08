Geschäftsmodell Elberadweg

Torgau. Für Frank Seifert existiert in den sechs warmen Monaten des Jahres nur eines, und das ist seine Firma Kurierdienst, Fahrradtouristik & Mietwagenverkehr. Sein Privatleben ist voll dem Job untergeordnet. Täglich zehn Stunden ist der 56-jährige Torgauer auf dem Elberadweg unterwegs, um für Radtouristen das Gepäck von Etappenstartort zu Etappenziel zu kutschieren. Dabei kommen meist 10 000 Kilometer pro Monat zusammen.



Seit April 2003 betreibt Seifert das Unternehmen mit insgesamt vier Beschäftigten. Sein Hauptgeschäft ist der Gepäcktransport für die Fahrradtouristen zwischen Dresden und Magdeburg. Das ist eine Strecke von rund 300 Kilometern. „Oft übernehme ich mit meinem Transporter vom Typ Opel Vivaro auch den Rücktransport der Touristen einschließlich ihrer Fahrräder. Denn viele unserer Kunden absolvieren ihre Radstrecken nur in eine Richtung. Ich habe kurz nach Gründung meiner Firma dafür eine Extra-Prüfung bei der Industrie- und Handelkammer abgelegt, um den Berechtigungsschein zur Beförderung von Personen zu bekommen“, erklärt Seifert und fügt an: „Meist sind wir im Auftrag von Reiseunternehmen unterwegs. Interessenten können uns auch direkt buchen.“



Ein zweites Standbein von Seiferts Firma ist der Fahrradverleih. Der wird vor allem von Touristen genutzt, die in der Region Torgau unterwegs sind. Da Seifert täglich unterwegs ist, können sich Interessenten an seine Geschäftspartnerin Dagmar Schneidewind wenden, die neben seinem Laden in der Holzweißig-

straße 27 ein Uhren-Schmuck-Fachgeschäft betreibt. Allerdings verrät der Unternehmer: „Der Fahrradverleih ist nur ein Nebenerwerb, von dem ich nicht leben könnte.“



Seifert hat eine interessante Vergangenheit. Er erlernte den Beruf eines Uhrmachers, schulte nach der Wende um zum Zahntechniker, wechselte danach als Angestellter in ein Taxi- und Mietwagenunternehmen, dessen Chef allerdings nach der Flut 2002 aufgab. „Da stand für mich die Frage, ob ich mich in dieser Branche selbständig mache. Ich riskierte es, obwohl ich nicht wusste, wohin die Reise geht. Ich hatte beim Start nicht mal einen eigenen Transporter.“



Doch Seifert schaffte es. „Immerhin kann ich nächstes Jahr mein 15-jähriges Betriebsjubiläum feiern“, sagt der ehemalige Volleyballer (Lok Torgau) lächelnd und zugleich stolz. Bereut habe er nichts. Immerhin transportiert er pro Halbjahr die Fahrräder und das Gepäck von 1000 Gästen, die auf dem Elberadweg unterwegs sind. „Ich habe gern Kontakt mit Menschen. Ich bin handwerklich geschickt. Die meisten Reparaturen, ich denke da vor allem an die Fahrräder, kann ich selbst erledigen. Dazu kommt, dass es auch mal durch äußere Umstände nicht so planmäßig läuft wie gedacht. In diesem Fall habe ich Freude daran, anfallende Probleme zu lösen. Ich freue mich, wenn meine Gäste zufrieden sind und sie mich in den nächsten Jahren wieder buchen“, sagt der Vater der inzwischen 31-jährigen Zwillinge Tina und Jörg, die jedoch sein Erbe nicht antreten werden, weil sie in anderen Branchen tätig sind.



Allerdings gesteht Seifert ein, dass diese Tätigkeit seinen Preis hat. „Ich bin ein halbes Jahr nur mit den Gepäck- und Rad-Transporten sowie den Touristen-Rückreisen beschäftigt. Und zwar einschließlich Sonnabend und Sonntag. Freizeit bleibt da kaum. Aber ich will nicht klagen. Es macht mir Freude. Ich bin froh, dass ich für diesen Job zuverlässige Angestellte habe, die voll mitziehen. Solche Mitarbeiter zu finden, ist nicht einfach.“



Seifert und sein Team steht stets in Bereitschaft zu helfen, um die von ihnen betreuten Touristen bei Problemen schnellstmöglich zu helfen. „Die Leute haben unsere Notruf-Telefonnummer. Wir holen sie ab, wenn auf der Strecke, ich sage immer in der Pampa, etwas Außergewöhnliches passiert. Wir transportieren sie bei Regengüssen oder auch Pannen zum nächsten Etappenziel. Wir tauschen bei Bedarf die Fahrräder aus. Wir bieten praktisch einen Rund-um-Service.“

Nach sechs Monaten Rad-Touristen-Betreuung ist Seifert glücklich darüber, seine zahlreichen Kunden gut betreut zu haben, aber auch froh, dass er selbst mal die Beine hochlegen zu können. „Ein Monat Urlaub muss sein. Meist fahre ich ins Warme. Und ich kann endlich mal mehr Sport treiben. In der Saison gönne ich mir nur einmal in der Woche eine Stunde Schwimmhalle. Im Urlaub und in der kälteren Jahreszeit kann ich auch öfter mit meinen Freunden der Alten Herren vom TSV Schildau Volleyball spielen. Das ist für mich Erholung. Man muss auch mal den Kopf freibekommen.“



Von seinen Sommereinnahmen allein kann Seifert freilich nicht existieren. Im Winterhalbjahr stehen für seine Firma Krankentransporte, Flughafen–Transfers, vor allem nach Leipzig-Halle und Berlin, sowie Gästebeförderung bei Feiern der verschiedensten Art auf dem Programm.



Seifert kennt den Elberadweg wie seine Westentasche. Und damit auch die Leute, die auf dieser vielbefahrenen Route unterwegs sind. „Die Radler kommen aus vielen Ländern, auch aus Übersee. Touristen französischer und schweizer Reiseunternehmen sind schon immer stark vertreten. Aber in diesem Jahr sind viel mehr Skandinavier unterwegs. Vor allem die zahlreichen Dänen scheinen Gefallen am Elberadweg gefunden zu haben.“



Einen etwas bitterer Beigeschmack wird die Saison für Unternehmer wie Seifert dennoch haben: Dafür sorgen die Folgen des Reformationsfestes in der Lutherstadt Wittenberg: „Die Übernachtungspreise der Hotels und Pensionen in Wittenberg sind derzeit deutlich höher, sodass zahlreiche Reiseunternehmen diese sonst so viel besuchte Stadt nicht in ihrem Programm haben. Das wirkt sich natürlich auch negativ auf unsere Firma aus“, sagt Seifert und fügt an. „Unser Umsatz ist dadurch zurückgegangen. Es ist zwar nicht existenzbedrohend, aber deutlich spürbar“, redet er Klartext. Was freilich nur 2017 für ihn Auswirkungen hat. Nächstes Jahr dürfte alles wieder normal verlaufen auf „seinem Elberadweg“ in dieser Region.