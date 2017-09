Gesehen und einfach verliebt

Rahnisdorf. So auch auf den Weiden der Familie Zetzmann im Herzberger Ortsteil Rahnisdorf, wo man die südamerikanischen Schönheiten nun schon seit ein paar Jahren bewundern kann.



Ausschlaggebend für das Projekt „Alpakazucht“ war die „Brandenburger Landpartie“, die Besuchern die Gelegenheit gibt, sich auf landwirtschaftlichen Höfen umzuschauen, mehr über das Leben der Bauern, ihre Tiere und die Vermarktung ihrer Produkte kennenzulernen. „Wir haben uns die Alpakas angesehen und einfach verliebt“, verrät Corina Zetzmann, die gemeinsam mit Ehemann Peter und Sohn Patrick dann recht schnell die Entscheidung fällte, sich nicht nur intensiv mit der Züchtungstheorie dieser Fellnasen zu beschäftigen, sondern auch die ersten beiden Tiere anzuschaffen.



Mit einem Schmunzeln verrät die Wahl-Rahnisdorferin: „Unser Sohn hat mit seinem Jugendweihegeld sein erstes Alpaka gekauft. Wir drei sahen die Zucht von Anfang an als gemeinsames Hobby.“ Fasziniert von den genügsamen und robusten Tieren, die zufrieden mit Heu, Gras und ausreichend Wasser sind, ganzjährig im Freien gehalten werden können und denen ein Unterstand auf der Wiese reicht, galt ihr Interesse auch der Gewinnung der hochwertigen Alpakafaser. 2007 begann der neue Weg als Alpakazüchter mit zwei Tieren, heute gehören zur Herde der „Dreamworld-Alpacas“ momentan 23 Zuchttiere. Das Interesse an den Tieren nahm stetig zu. Doch nicht alle Nachkommen kann Familie Zetzmann auf dem Hof behalten und verkauft so auch Tiere für Hobby und Zucht.



Der erste große Auftritt in der Region war 2009 das große Brandenburger Erntefest im Herzberger Ortsteil Grochwitz. Überhäuft mit einer Vielzahl an Fragen, gab Familie Zetzmann ihre Erfahrungen an interessierte Besucher weiter. Corina, Peter und Patrick schwärmten vom ausgeglichenen Charakter und dem sanften Blick ihrer Tiere. Sie berichteten auch vom vorrangigen Nutzen der Alpakas. Denn der besteht in der Gewinnung der edlen Alpakafaser, auch Alpakavlies genannt. Dieses ist außergewöhnlich fein, etwa sieben Mal wärmer als zum Beispiel Schafwolle und lässt sich zu einer Vielzahl hochwertiger Artikel verarbeiten. „Wir scheren unsere Alpakas Anfang Mai selbst, bringen alles in die Wollmühle und geben unsere Bestellung auf. Aus der Wolle werden dann je nach Wunsch Mützen, Schal, Handschuhe und Betten gefertigt“, erzählt Corina Zetzmann. Diese Produkte sind dann im eigenen Hofladen erhältlich. Wer selbst stricken möchte, kann natürlich auch Wollgarne in verschiedenen Farben aus Alpakafaser auswählen.



Die eigenen Tiere auf Messen anderen Züchtern vorzustellen – das hatte Familie Zetzmann auch in Erwägung gezogen. „Cameli“ präsentierte sich so gut, dass sie in Cottbus auf Anhieb „Bestes Tier der Show“ wurde. „Es war Durchbruch und Bestätigung unserer Arbeit zugleich“, gesteht Corina Zetzmann und fügt hinzu: „Wenn ich vom Job nach Hause komme, geht es zur Entspannung auf die Wiese!“ Voraussetzung für weitere Messen war, dem Alpakaverein beizutreten und die eigenen Tiere registrieren zu lassen. Und so purzelten die Auszeichnungen weiter. „Mirella“ wurde „Best of Show“, also als Zuchttier zum Highlight der Juroren von insgesamt 200 Tieren. Auch Champion-Titel kamen hinzu.



Ganz besonders stolz sind die Zetzmanns auf die Farbvielfalt ihrer Wollnasen, die von hell bis dunkelbraun und gar schwarz reicht. Reichlich Vergnügen bieten die Fohlen, denn sie sind ganz besonders putzig anzusehen. In der Familienrunde werden, wenn ein Neuzugang ins Haus steht, die Namen ausgesucht. Wer sich einmal Hokus Pokus, Medicus, Cassiopeia, Fletcher oder Zeus und Prototype auf der Wiese in Rahnisdorf ansehen möchte, sollte sich einfach anmelden und vorbei kommen. „Wer will, kann sich im Hofladen umsehen, wir sind auch auf den Weihnachtsmärkten in Schlieben und Herzberg präsent“, so Peter Zetzmann. Nähere Infos unter www.Dreamworld-Alpacas.de.