Gewonnen, aber zwischendurch immer wieder einen Hänger gehabt

Die Sehlmann-Sieben empfing am Samstagnachmittag den Tabellennachbarn SG Zschortau. Im Hinspiel konnten die Torgauer mit nur acht Spielern ein Remis erzielen und auch im Pokal konnten sie die SG aus Zschortau deutlich besiegen.

Nach der Niederlage in Borna in der vergangenen Woche, waren die Elbestädter am Samstagnachmittag zum Punkten verdammt, wenn sie nicht weiter in den Abstiegsstrudel hineinrutschen wollten. Auch die Personaldecke zeigte sich deutlich verbessert. Mit Pfeiffer, Leisner, Klockow, Engelmann und Herold hatte VfB-Trainer Sehlmann dieses Mal deutlich mehr Alternativen.

Die Torgauer gingen mit Schwung in die Partie. Nach einer kurzen Abtastphase (1:1) erarbeiteten sich die Gastgeber eine 5:3-Führung. Besonders die zweite Welle verlieh dem VfB-Angriffsspiel Gefährlichkeit. Der Rückraum und auch die Außenspieler kamen zu ordentlich herausgespielten Toren. Nur mit der Abwehr war Trainer Sehlmann noch nicht ganz zufrieden. Die Zschortauer konnten sich kaum spielerisch auszeichnen, dennoch kamen sie zu einfachen Toren, weil die Torgauer nicht richtig zupackten, so hielten sie bis Mitte der ersten Halbzeit den Anschluss (6:4/7:5). Doch dann zündeten die VfB-Recken den Turbo und legten eine Zwischenspurt hin und enteilten auf 11:5. Diese klare Führung behauptete die Heimsieben bis zur Pause.

Dennoch war sich das VfB-Kollektiv in der Kabine nicht ganz zufrieden, denn der Vorsprung hätte noch deutlicher ausfallen müssen. So warnte man vor Leichtsinnigkeit und wollte mit hoher Konzentration in die zweite Halbzeit starten. Aber dies ging völlig nach hinten los. Der VfB ließ jetzt reihenweise gute Chancen aus und die Gäste verkürzten Tor um Tor (20:17/20:20/22:23). In der 37. Minute nahm Trainer Sehlmann eine Auszeit und stellte sein Team noch einmal neu ein. Die Gäste konnten kurz danach zwar erstmals mit zwei Toren in Führung gehen (22:24), doch dann rührten die Elbestädter „hinten“ Beton an.

Endlich gingen die Torgauer im Angriff konsequent in die Lücken und nutzen ihre Chancen! Die Gäste hingegen konnten nur noch drei Treffer in den letzten 15 Minuten erzielen, die Gastgeber stattdessen elf. Besonders anzumerken ist, dass sich an diesem Nachmittag die Trefferverteilung auf mehrere Schultern verteilte (Becker, Pfeiffer, Ritz, Stephan und Nicolaus), womit der VfB unberechenbarer für den Gegner war. Das Abstiegsgespenst konnte zu mindestens vorerst aus der Wasserturmsporthalle vertrieben werden, denn die Torgauer rücken auf den 7. Tabellenplatz vor. Nun geht die Liga die in der Ferienspielpause bis Ende Februar. Die VfB-Recken spielen im Bezirkspokal am 17.oder 18. Februar gegen den DHfK III ran. Und die Torgauer wollen in das Halbfinale des Bezirkspokales.

Torgau:

M. Borisch/M. Franke (Tor), C. Kanitz (2), P. Ritz (8), R. Nicolaus (7), A. Becker (4), M. Stephan (3), M. Pfeiffer (9/1), N. Herold, M. Leisner, R. Klockow, S. Engelmann

Siebenmeter: 2/2:2/2

2-Minuten-Strafen: 0:3