Gläserne Hochzeit einer harmonischen Gemeinschaft

Donnerstag, 1. Juni 2017

von unserem Chefredakteur Sebastian Stöber

Belgern. 15 Jahre, so haben es die Mitarbeiter der K&S-Seniorenresidenz in der Rolandstadt herausgefunden, entsprechen bei Ehepaaren der gläsernen Hochzeit.

Als nun gestern ihre Residenz an der Torgauer Straße 15-Jähriges feierte, grifffen sie den Gedanken auf.