Glückliche Gewinner von Konzertkarten

Torgau. Hitradio RTL holt in diesem Jahr die Megastars nach Leipzig. Und mit dabei sind auch die Kunden der Raiffeisenbank Torgau. Am Donnerstag erhielten die ersten glücklichen Gewinner ihre Tickets in der Hauptgeschäftsstelle der Bank in Torgau überreicht.

Sie werden mit dabei sein, wenn Hitradio RTL Stars for FREE – Das Musik-Event in Sachsen am 25. August zum ersten Mal in der Arena Leipzig steigt. In den vergangenen vier Jahren war das Megakonzert in Chemnitz gefeiert worden. Präsentiert wird das Event in diesem Jahr von Sachsenlotto, den Volksbanken Raiffeisenbanken in Sachsen, unter anderen der Raiffeisenbank Torgau und der Leipziger Volksbank, enivaM und Mitgas. Einlass ist 16 Uhr, los geht’s 18 Uhr.

Angesagt haben sich jede Menge Stars aus den Charts. Mit dabei sind unter anderem: Joris, Die Lochis, Wincent Weiß, Marlon Roudette, Stereoact, Marquess und Lions Head. Die Karten dafür kann man nur gewinnen! Und zwar:

• stündlich im Programm von Hitradio RTL und bei der STARS for FREE-Tickettour durch viele Media Märkte in Sachsen

• auf den Internetseiten der Raiffeisenbank Torgau und der Leipziger Volksbank

• Facebookseite der Leipziger Volksbank

(Die Raiffeisenbank Torgau und die Leipziger Volksbank haben ihre Fusion beschlossen.)

In den kommenden Wochen wird die Raiffeisenbank Torgau weitere Gewinner mit den Tickets für das Super-Event beglücken.