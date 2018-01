Glücksspiel in der Torgauer JVA

Nach Informationen des Online-Portals Tag24 hat in der Vorweihnachtszeit ein Poker-Turnier in der Torgauer JVA stattgefunden, das Gefängnismitarbeiter für die Insassen veranstaltet haben.

Torgau. Dabei sei es auch um kleinere Geldbeträge gegangen. Anstaltsleiter Erico Anselmi räumte ein, dass dieses Turnier stattgefunden hat, allerdings ohne sein Wissen. Die Vorwürfe erhebt Gefangenensprecher David Scholz. „Es ist ein Skandal, dass eine Justizvollzugsanstalt ein Glücksspiel veranstaltet und so das Suchtverhalten der Gefangenen fördert“, so Scholz laut dem Nachrichtenportal.



Nach dem 34-Jährigen sei jeder zweite der 43 Teilnehmer spielsüchtig. Das Justizministerium ist bereits über den Vorfall informiert und will prüfen, ob der Vorfall als Straftat gewertet werden muss. Einen entsprechenden Antrag habe Scholz, der ebenfalls mitgepokert habe, jedenfalls bereits gestellt. Von disziplinarischen Konsequenzen im Gefängnis sei noch nichts bekannt.