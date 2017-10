Glacis-Sperrungen nach Xavier

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs Xavier am vergangenen Donnerstag wurde in den letzten Tagen vielerorts das Schadensausmaß klar. Auch im gesamten Stadtgebiet von Torgau gibt es einige Schäden, mit denen sich die Stadtverwaltung zusätzlich zum herbsttypisch anfallenden und witterungsbedingt rutschigen Laubteppichen auseinander setzen muss.



Sturmbilanz



Am gestrigen Nachmittag fand dazu im Rathaus eine interne Auswertung und Sondierung der nächsten Maßnahmen statt.„Wir sind zurzeit noch bei der Schadensaufnahme“, informiert Edwin Bendrin. „Gleichzeitig läuft die Schadensbeseitigung schon auf Hochtouren, was allerdings auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Jene Beräumung der städtischen Wege und Grünanlagen wird durch Mitarbeiter der Stadtwerke vorgenommen. Aus diesem Grund wurde ein Teil der Wege durch das Torgauer Glacis gestern zeitweilig gesperrt, damit die laufenden Arbeiten nicht zur Gefahr für durchfahrende Radler oder Spaziergänger werden konnte. Das Bruchholz als Folge des Sturmes führt die Stadtverwaltung einer sinnvollen Wiederverwendung zu, so Bendrin. Ein Teil des Holzes bleibt zur späteren Weiterverarbeitung in der Naturschutzwerkstatt. Daraus entstehen beispielsweise Tische und Bänke für das Stadtgebiet. Das anfallende Reißig wird geschreddert und anschließend wieder dem Boden zugeführt.



Rutschgefahr durch Herbstlaub



Besonders im Stadtpark Glacis wird die herbstliche Blätterpracht zunehmends zum Problem. Fußgänger und Radfahrer müssen deshalb gerade jetzt besonders achtsam sein, wenn sie sich über den durch das nasse Laub verschmutzten und schlüpfrigen Boden bewegen.



Gefahrenstellen



Angesprochen auf eine prägnante Senke im Glacis, Nähe Rapitzweg, erfuhr die TZ, dass der Citydienst den normalen Laubanfall im Herbst regelmäßig beseitigt. Wann und wo wird anhand der jeweiligen Situation und des Aufkommens vor Ort entschieden, je nachdem wie groß die Verschmutzung des Weges oder wie akut die Unfallgefahr an speziellen Stellen ist. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke schaute sich am Mittwochnachmittag die Situation vor Ort an und wird sich am heutigen Vormittag mit dem zuständigen Fachamt besprechen, inwieweit Handlungsbedarf besteht.



Wichtig für Anwohner



„Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, eigenständig Holz zu entnehmen“, fügt Edwin Bendrin mit Blick auf die vom Sturm gezeichneten Parkanlagen an. „Schon allein deshalb, weil es im Sinne der Sicherheit noch zu gefährlich ist, diese Areale zu betreten.“

Wer eigene, durch das Unwetter herab gefallene. Äste und Zweige oder Laubabfälle entsorgen müsse, könne sich an die A.W.O.-Annahmestellen wenden, so Bendrin. Zur Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt, Laub und Rasen stehen den privaten Haushalten die bekannten Einrichtungen zur Verfügung.

Auf den von der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH im Auftrag des Landkreises betriebenen Annahmestellen ist eine Abgabe von Baum- und Heckenschnitt, Laub und Rasen im Zeitraum März bis November möglich. Die einzelnen Annahmestellen sowie die Annahmezeiten entnehmen Anwohner dem gültigen Abfallkalender. In der Kompostieranlage Torgau ist die Annahmen ganzjährig während der Öffnungszeiten möglich.