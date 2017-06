Gleich mehrere Gewitterzellen

Torgau. Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagabend die Torgauer Region in Atem gehalten und für zahlreiche Einsätze der örtlichen Feuerwehren gesorgt.

Hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume, die zum Teil auf Straßen und öffentliche Flächen gestürzt waren. In Kobershain stand nach heftigen Regenschauern ein Straßenzug komplett unter Wasser.

Insgesamt verzeichnete die Rettungsleitstelle Leipzig für den Bereich Nordsachsen zwischen 19 und 21.15 Uhr knapp 30 Einsätze, die mit dem Unwetter zu tun hatten. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es war schon ein „dickes Ding“, das sich da kurz vor 19 Uhr mit dicken Wolken im Raum Torgau ankündigte.

Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig spricht vom schwersten Gewitter in diesem Jahr für den sächsischen Raum. Ein Szenario, das sich nach der Hitze der letzten Tage regelrecht aufdrängte. „Es war eine ganze Gewitterlinie – also mehrere Gewitterzellen, die sich zusammengetan hatten – und von West nach Ost zog. Der Torgauer Raum wurde zwar nicht am schlimmsten, aber auch gut getroffen. Weiter südlich waren die Folgen noch gravierender“, schätzt der Meteorologe ein.

Das zeigt sich auch an den Niederschlagsmengen: An der Station Klitzschen fielen in den zwei bis drei Stunden lediglich zwölf Liter pro Quadratmeter – also vergleichsweise wenig. Der Regen kam in mehreren Schüben, zuletzt noch einmal gegen 23 Uhr bei einem nachfolgenden Gewitter. Südwestlich in Eilenburg gingen dagegen schon 26 Liter im gleichen Zeitraum runter, wobei drei Gewitterzellen aufzogen.

Auch in Leipzig und im Lossatal schüttete es wie aus Kannen. 29 Liter pro Quadratmeter bzw. 37 Liter pro Quadratmeter wurden gemessen. Das Unwetter zog mit voller Kraft in Richtung Riesa/Elsterwerda weiter. Hier gab es auch Überflutungen und Schlammlawinen. Begleitet wurden die Gewitter von zum Teil heftigen Windböen, die hier und da große Schäden verursachten.

„In Oschatz haben wir Windspitzen bis 88 km/h gemessen, das entspricht Windstärke 9“, so Florian Engelmann. Vereinzelt könnten diese noch stärker gewesen sein. Bis 100 km/h waren prognostiziert. Entsprechend zu tun hatten die hiesigen Feuerwehren.

Kurz nach 19 Uhr rückten die Tauraer Kameraden aus, um einen umgestürzten Baum auf der Beckwitzer Straße zu entfernen. Fast zeitgleich mussten die Langenreichenbacher und Weßniger ran wegen umgeknickter Bäume in der Kirchstraße und Lindenstraße.

Die Langenreichenbacher konnten zehn Minuten später gleich in Richtung Wildschütz weiter fahren, wo die S 16 aus gleichen Gründen blockiert war.

Auch die Tauraer fanden keine Pause. Jetzt kam 19.22 Uhr die Meldung, dass sie zur Dorfallee in Richtung Schildau müssen. Hier lagen gleich mehrere Baumriesen.

19.29 Uhr bekamen es die Kobershainer mit Wasser zu tun. Die Neue Hauptstraße in Höhe Sportplatz war nach dem Regenguss komplett abgesoffen.

Währenddessen eilten die Langenreichenbacher schon weiter zur Kreisstraße 8984, wo es in Höhe Schweinemastanlage Bäume ,entschärft’ hatte.

19.52 Uhr schrillten die Alarmpieper in Schildau. Die Kameraden mussten ihren gestressten Tauraer Kollegen helfen, weil in der Dorfallee S24 in Höhe Gärtnerei ein Baum auf der Straße lag.

Weil 20.07 Uhr eine weitere Meldung aus Taura einging (Lausaer Straße Richtung Schildau umgestürzter Baum), rückten nun die Sitzenrodaer aus.

20.10 Uhr musste die Feuerwehr Schöna zur K8903 in Richtung Kobershain, weil mehrere Bäume auf der Fahrbahn lagen.

20.15 Uhr fuhren die Schildauer wiederum nach Kurzwalde, um für freie Bahn zu sorgen. Damit ging ein aufreibender „Gewittertag“ vor allem auch für die Mitarbeiter der Leitstelle zu Ende.