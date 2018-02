Gleich zwei Agenturen für den Tag der Sachsen

Ihn unterstützt die Eventmanagerin Victoria Troka in der Projektleitung. Schöttner ist geschäftsführender Gesellschafter der event-net GmbH und ist darüber Betreiber des Leipziger Steintor-Varietés in Halle. Über die Tochtergesellschaft Känguruh Production Konzertagentur organisiert er Konzerte bekannte Künstler, so unter anderem auch der Prinzen.

„Bereits im November letzten Jahres erfolgten erste Beratungsleistungen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Leistungen wurden und werden allerdings extern erbracht, die Mitarbeiter der Agentur stehen also nicht in einem direkten Dienstverhältnis zur Stadt. Auf diese Klarstellung wird im Rathaus Wert gelegt. Finanziert werden die Dienstleistungen trotzdem aus dem Torgauer Haushalt.

Nicht zu verwechseln ist Schöttners Agentur mit jener, die durch das Kuratorium für den Tag der Sachsen eingesetzt ist. Diese Agentur steht „ausschließlich zur beratenden Unterstützung der Ausrichterstädte“, wie es heißt, zur Verfügung. In Torgau kommt sie erstmals zum Einsatz, teilweise wird auch der Tag der Sachsen in Riesa im kommenden Jahr bereits überblickt.

Vor Ort ist das Duo Schöttner/Troka in Torgau regelmäßig. Derzeit sitzen beide noch im Rathaus, doch der Umzug ins Organisationsbüro in der Schlossstraße in die ehemalige Kleine Galerie steht bevor.

Anträge, wie zum Beispiel für die Unterbringung von Vereinen oder die Teilnahme am Festumzug für den Tag der Sachsen 2018 (7. bis 9. September) in Torgau sind online abrufbar.

www.tds.sachsen.de

Kay Schöttner und Victoria Troka sind per Mail über k.schoettner@torgau.de beziehungsweise v.troka@torgau.de zu erreichen.