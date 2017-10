Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen

Fisch, Fisch und noch mehr Fisch. Jeder, der am Samstag seinen Weg nach Dahlenberg lenkte, kam kaum an dem traditionellen Fischerfest des Anglervereins Eisvogel vorbei, bei dem die leckeren Köstlichkeiten schneller weg waren, als es den Vereinsmitgliedern lieb war.

„30 Kilo geräucherte Forellen und 18 Kilo geräucherter Karpfen hatten wir noch vor dem Mittag verkauft“, zieht Vereinsvorsitzender René Waith ein mehr als gutes Fazit. „Dazu kamen dann am Nachmittag, nachdem wir das Netz einmal gezogen hatten, noch rund 50 Kilo frischer Hecht und 100 Kilo frischer Karpfen. Das kann sich wirklich sehen lassen.“ Eine wahrlich gelungene Premiere für den Verein, welcher sein Fest in diesem Jahr zum ersten Mal am Pleckmühlenteich durchführte. Grund hierfür: das Ständerwerk des Teiches musste dringend erneuert werden und im Zuge dessen wurde der Wasserstand verringert. „Und dann haben wir uns gedacht, können wir das doch gleich nutzen, um unser Fest dort zu feiern und den Teich abzufischen“, sagte Waith. Komplett abgefischt wurde der Teich jedoch nicht, handelt es sich bei ihm doch eigentlich um einen reinen Angelteich. Zwar zogen die Mitglieder des Angelvereins unter der Leitung von Gründungsmitglied Uwe Hauptmann das Netz durch das Gewässer, doch dies diente mehr der Belustigung der zahlreich anwesenden Gäste. Diese waren nicht nur aus Dahlenberg zum Pleckmühlenteich gekommen, auch aus Torgau oder sogar Bad Düben waren Fischfreunde anwesend, die sich ansehen wollten, was aus dem Gewässer des Anglervereins herausgezogen wurde.

Und sie wurden nicht enttäuscht. Ein großer Fisch nach dem anderen wurde aus dem Wasser gezogen und stolz herumgezeigt. Das besondere Tageshighlight war dabei ein 80 Zentimeter großer Zander, bei dessen Anblick René Waith die Augen leuchteten. „Das ist wirklich ein Prachtexemplar“, schwärmte er von dem Fisch. „Der wiegt an die vier Kilo, in solch einer Größe wirklich extrem selten. Würde man den verkaufen, man bekäme bestimmt 80 Euro oder sogar noch mehr dafür.“ Verkauft wurde der Zander jedoch nicht.

Nachdem alle Anwesenden einen staundenen Blick auf den riesigen Fisch werfen durften, wurde er wieder in den Teich und damit in die Freiheit entlassen. „Das ist ein Angelteich, da ziehen wir solche Fische nicht mit dem Netz heraus. Das wäre viel zu schade.“

Und auch die Reperaturarbeiten am Ständerwerk, welche sich der Verein für den Tag vorgenommen hatte, verliefen nach Plan.

So wurden die alten Eichenbohlen durch neue ausgetauscht und sämtlicher Schlamm, welcher im Laufe der Jahre von den im Teich lebenden Bibern an die Ständer herangeschoben worden war, entfernt. Laut René Waith war es dringend an der Zeit für solche Reperaturen, da es sonst jederzeit zu Überflutungen der Mühle und der anderen Anlieger hätte kommen können. „Jetzt ist alles wieder in Ordnung und der Wasserstand ist wieder auf solch einem Pegel, dass auch die hier lebenden Biber wieder beruhigt ihr Winterquartier am Rand des Teiches aufschlagen können.“