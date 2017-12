Gold- und Bronze-Medaille mitgebracht

Bogensport. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und das vorletzte Turnier für die Bogensportler des SSV 1952 Torgau war das 25. Leipziger Hallenturnier am 2. Dezember. An dem nahmen Eik Dröschel sowie Jürgen und Michaela Beer teil.

Eik Dröschel schoss schon in der 1. Runde nur 243 Ringe. Den Rückstand konnte er auch in der 2. Runde nicht mehr aufholen. Auch hier blieb er deutlich unter seinem bisherigen Leistungsniveau. Mit am Ende 491 Ringen musste er sich mit dem 7. Platz in der Klasse Herren Recurve zufrieden geben.



Für Jürgen Beer lief das Turnier gut. Er kam in der 1. Runde auf 264 Ringe, lag hier schon auf Rang 2. In der 2. Runde legte er sogar noch ein paar Ringe drauf, kam hier sogar auf 273. Diese bedeuteten am Ende mit 537 Ringen Platz 1 in der Klasse Ü45 Recurve.



Michaela Beer fand gut in das Turnier. Nach der 1. Runde stand sie mit 257 Ringen noch auf Rang 2 mit fünf Ringen Rückstand zu Rang 1. Doch in der 2. Runde brach sie aus unerklärlichen Gründen komplett ein, kam nur noch auf 224 Ringe und rutschte am Ende mit insgesamt 481 Ringen auf Platz 3.