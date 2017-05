Goldmedaillen fest in der Hand des SSCN

Donnerstag, 18. Mai 2017

Von unserem Redakteur

Sportschiessen. Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Schützenkreis Torgau-Oschatz (SK 9) seine jährliche Offene Kreismeisterschaft in den Wurfscheibendisziplinen. Austragungsort war das Areal des Schießsportclubs Neiden 1997. Ausgeschossen wurden die Kreismeister in den Disziplinen Trap , Skeet und Doppeltrap.