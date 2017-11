Goldschmied in vierter Generation

Torgau. Doch er ist nicht der erste in der Familie, der dieses Metier für sich entdeckt hat. Bereits 1897 gründete sein Urgroßvater Johannes in Schlesien eine Goldschmiede, die ab 1934 sein Sohn Felix weiterführte. Aber nachdem dieser zur Armee einberufen worden war und die Familie flüchten musste, wurde das Geschäft nach einer Pause 1948 in Senftenberg neu eröffnet. Elf Jahre später übernahm der Vater Schroetels, Joachim, die Handlung und übertrug die Leidenschaft für den Beruf an drei seiner vier Kinder – auch an seinen Sohn Dietmar: „Während meine Geschwister früher auch über eine andere Arbeit nachdachten, kam für mich immer nur das Goldschmiedehandwerk in Frage.“ Er sei einfach hineingewachsen, hat oft in den Ferien geholfen und mit sieben Jahren sein erstes Schmuckstück geschaffen.



„Allerdings wurden meine Hände mehr von meinem Vater geführt als von mir“, erinnert sich der Torgauer. Sein erstes vollkommen selbst kreiertes Stück war ein Herrenring aus Silber: „Ich war vierzehn und so stolz auf das Ergebnis. Ich hatte den Ring nur für mich angefertigt, mit meinem Monogramm. Wäre es mir vorher nicht schon klar gewesen, hätte ich spätestens in diesem Moment gewusst, dass ich Goldschmied werden möchte.“



1988 ging sein Traum schließlich mit dem Geschäft in der Wittenberger Straße in Erfüllung, und er trat somit in die Fußstapfen seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters. „Meine beiden Geschwister führten den Laden in Senftenberg weiter, doch mich zog es mit meiner Frau und meinen Kindern schließlich nach Torgau.“ Sie hatten anfangs in mehr als 20 Städten angefragt, ob ein Interesse an einer Goldschmiede bestehe, aber nur Absagen erhalten. „Hier wurde hingegen ein Nachfolger für meine Vorgängerin Frau Mauer gesucht. Uns hat die Stadt gefallen, wir fanden eine Wohnung – was zur damaligen Zeit auch nicht selbstverständlich war – und wir konnten das Geschäft samt Werkzeug übernehmen. Es blieb uns daher gar nichts anderes übrig, als herzuziehen“, berichtet Schroetel.



Zu Beginn wurde er mit Arbeit geradezu überschüttet. Doch nach der Wende sank die Nachfrage nach reiner Handwerksarbeit, und der Goldschmied musste den Verkauf von Schmuck einführen. „Ungefähr zum Jahreswechsel 1993/1994 zogen wir in die Breite Straße um, da der Laden so einfach näher am Markt liegt.“

An diesem Standort ist der Meister bis heute geblieben, feierte am 1. November auch das 120-jährige Jubiläum mit Freunden, Nachbarn und guten Kunden. Eins hat sich in den fast 30 Jahren, die Dietmar Schroetel als Geschäftsführer der langen Unternehmensgeschichte hinzugefügt hat, nicht geändert: „Das Vertrauen der Kunden ist die Basis für ein so gut funktionierendes Geschäft. Wenn jemand ein persönliches Schmuckstück bei mir zur Reparatur bringt, muss die Person sicher sein können, dass ich ordentlich damit umgehe und einen angemessenen Preis verlange.“



Der Kontakt mit den Kunden sei nur ein Aspekt, der den Goldschmied seit jeher an seiner Tätigkeit fasziniert. So kommen neben der handwerklichen Arbeit ebenso die Gestaltung des Ladens und des Schaufensters sowie das Entwerfen von Werbeanzeigen oder Einladungen hinzu. „Nicht zu vergessen die Buchhaltung, die auch einen großen Teil einnimmt. Aber die Freude der Kunden, wenn sie ihre Wunschanfertigung in den Händen halten, beflügelt mich stets aufs Neue und lässt einen auch die größte Anstrengung vergessen“, erzählt Schroetel mit einem Leuchten in den Augen.



Gerade fertigt er einen Anhänger in der Form von Afrika an, bei dem auch der Äquator eingezeichnet werden soll. „Daher musste ich zunächst schauen, wie der exakte Umriss des Kontinents aussieht und wo genau der Äquator liegt. Ich habe nicht immer gleich am Anfang eine genaue Vorstellung von dem endgültigen Ergebnis. Die Ideen reifen meist erst nach mehreren Rücksprachen mit den Kunden.“ Geduld, Sorgfalt, handwerkliches Geschick, Fantasie und die Fähigkeit, das Geplante auch realisieren zu können, zählen somit zu den Fähigkeiten, die ein guter Goldschmied beherrschen muss.



Dies und seine Leidenschaft hat der Vater von zwei Töchtern auch an seine Jüngste, Elisabeth, weitergegeben. Sie ist seit ihrer bestandenen Meisterprüfung vor zwei Jahren als Werkstattlehrerin in Pforzheim tätig. Ob sie die Goldschmiede einmal weiterführen wird, steht noch in den Sternen. Aber Dietmar Schroetel möchte seinen Beruf solange wie möglich, insofern es die Gesundheit zulässt, weiter ausleben.