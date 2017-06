Grünen-Kandidat Jörg Bornack

Torgau/Delitzsch. „Langsam muss auch ich auf Wahlkampfmodus umschalten“, gibt Jörg Bornack zu. Der 64-Jährige geht als Kandidat für die Grünen ins Rennen um die Bundestagswahl. Große Hoffnungen auf eine direkte Wahl macht er sich aber nicht, das nimmt er gleich vornweg. Und auf der Landesliste steht er auch nicht. „Wir wären froh, wenn wir in Sachsen am Ende zwei, drei Leute über die Zweitstimme in den Bundestag kriegen könnten“, geht Bornack realistisch an die Sache heran. Doch woraus zieht der Mann dann seine Motivation für die drei bevorstehenden, stressigen Monate mit vielen Terminen, Pressearbeit und möglicherweise auch Anfeindungen?



„Ganz einfach“, sagt er. Doch die Erklärung ist dann doch etwas umfangreicher, zeigt aber deutlich, worum es ihm geht. Doch von vorne. Jörg Bornack ist gebürtiger Delitzscher und wohnt noch heute in dem Haus, in dem er geboren wurde. „Ich bin tief verwurzelt in der Stadt und da schon auch ein stückweit stolz drauf.“ Neben der Verbindung zur Heimat ist es aber noch viel mehr die Familie, die Bornack Schub gibt. Besonders die kommenden Generationen, seine zwei Kinder, die drei Enkel. „Ich bin ein Familienmensch. Und ich möchte, dass die zukünftigen Generationen ein sorgenfreies Leben in Deutschland führen können.“



Macht der Mensch jedoch weiter wie bisher, dann sieht es damit schlecht aus, meint Bornack. „Wir zerstören uns unsere Lebensgrundlage.“ Glyphosat, Stickoxide, eine Industrie, die schummelt und eine Bundesregierung, die wegschaut, eine Umwelt, die den Menschen krank macht. All das seien Punkte, die keine rosige Zukunft versprechen würden. „Ich möchte, dass die Welt gerechter wird. Das heißt, nicht jetzt die Erde auszudrücken wie eine Zitrone.“ Ausbeutung ist der Punkt, der Jörg Bornack ein Dorn im Auge ist. „Bei den Bauern gibt es ein altes Sprichwort: Mit Kalk düngen macht reiche Väter, aber arme Söhne.“ Und noch ein Satz, den man sich merken kann: „Was wir jetzt mehr verbrauchen als die Erde im ganzen Jahr regenerieren kann, nehmen wir anderen Ländern weg – und künftigen Generationen, unseren Enkeln .“



Stichwort: ökologischer Fußabdruck, also die Fläche auf der Erde, die ein Mensch benötigt, um seinen Lebensstandard dauerhaft zu ermöglichen. Oder Stichwort: Ökoschuldentag, der dem Datum entspricht, an dem die von der Menschheit konsumierten Ressourcen die Kapazität der Erde übersteigen, diese zu generieren. „Aktuell ist das übrigens der 8. August“, so Bornack. „Da muss die Regierung gegensteuern. Und dazu möchte ich mit einem guten Wahlergebnis meinen Beitrag leisten.“ Denn das Schlimmste sei, so Jörg Bornack: „Deutschland ist ein Vorreiterland. Wenn die anderen sehen, dass wir diese Probleme bei uns nicht in den Griff bekommen, tun die auch nichts.“



Weitere typische grüne Themen sind da noch gar nicht angesprochen. Der Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Antibiotika-Resistenz und damit einhergehende Gesundheitsprobleme für den Menschen. Die Nitratverseuchung des Grundwassers durch Überdüngung und dessen Langzeitwirkung auch hinsichtlich steigender Trinkwasserkosten um bis zu 45 Prozent. Und natürlich auch der Klimawandel. „Wenn wir diese Probleme nicht meistern, wird der Preis dafür verdammt hoch. Und das schlimmste ist, dass ihn dann Leute zahlen müssen, die das alles gar nicht beeinflussen können – unsere Enkel. Wir sind die letzte Generation, die noch den Klimawandel mit seinen Folgen stoppen kann, aber auch die erste, die ihn zu spüren bekommt. “



Ganz klar: Jörg Bornack ist der Zukunft zugewandt. So, wie seine frühen politischen Vorbilder, etwa Willy Brandt oder Herbert Wehner. „Alles große Sozialdemokraten – sagt der Grüne. „Ich hatte damals Westverwandschaft, da hat man auch immer was von drüben mitbekommen. Leute wie Brandt und Wehner haben meine politischen Wurzeln gelegt.“ Dann kam die Wende, bei der Bornack nach eigenen Angaben „aktiv“ dabei war. Und dann kam die Mitgliedschaft in der SPD: „20 Jahre war ich dabei.“ Irgendwann kamen aber erste Zweifel, mit den Hartz-IV-Gesetzen unter Schröder. Und irgendwann gesellte sich ein Gedanke dazu: „Es zählt nicht nur sozial, sondern auch Ökologie.“ Der Schritt 2013 zu den Grünen war damit nur folgerichtig.



Der politischen Karriere des Delitzschers verpasste das aber einen Dämpfer. Nach vielen Jahren als SPD-Kreisrat von Nordsachsen beziehungsweise den Vorgänger-Landkreisen und Stadtrat in Delitzsch reichte es 2014 als Grüner nicht mehr für einen Platz in den Gremien. „Ich persönlich hatte zwar mehr Stimmen als zwei Drittel aller Kreisräte, aber über die Partei kamen nicht genug.“ Bedauern hört man dabei kaum aus der Stimme von Bornack: „So war mehr Zeit für die Enkel.“

Und auch für den Border Collie, der Bornack seit mittlerweile 15 Jahren begleitet – und damit auch den größten Teil seines Lebens hinter sich hat. „Er ist wie ein drittes Kind für mich, wir haben eine starke emotionale Bindung.“ Weshalb der 64-Jährige seinen Hund in dessen letzten Tagen möglichst oft um sich haben möchte. Auch dann, wenn es in den Kleingarten geht. Als passionierter Kleingärtner steht der Schutz solcher Anlagen ebenfalls hoch im Kurs bei Bornack. „Es gibt in Sachsen 205 000 Kleingärten und damit mehr als in Westdeutschland gesamt. Zwar stehen sie durch das Bundeskleingartengesetz unter Schutz, doch die Lobby dagegen ist nicht ungefährlich.“ Kleingärten für gutes Bauland platt zu machen, sei keine Lösung.



Doch nicht nur wegen seiner Ziele, sondern auch wegen seiner Fähigkeiten sieht sich Bornack für den richtigen Mann im Bundestag. „Ich bin Techniker“, sagt er. „Und davon gibt es viel zu wenige in Berlin.“ Mit dem „klassischen DDR-Werdegang“, wie er es nennt, „also 10.-Klasse-Abschluss, dann eine technische Ausbildung, Berufspraxis und später ein Fernstudium obendrauf“, sieht sich der Grüne besser gewappnet als viele andere. Denn schließlich gelte es, „nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern auch die Ursachen. Und das traue ich mir als Techniker zu.“ Außerdem, sagt Bornack, der Hausmann ist, seit er seine Mutter pflegen musste, „sollte man zu 100 Prozent im Bundestag sein und das ganze nicht als Zweitjob oder im Nebenberuf machen.“



Als langjähriger Kreisrat hat der Delitzscher ganz Nordsachsen kennengelernt und weiß so auch um die Probleme in den anderen Ecken. „Als hier lebender Einwohner habe ich auch eine gewisse Bindung.“ Er will, dass der Kreis künftig eine Art Solidargemeinschaft darstellt. Als Beispiel dafür, dass es aktuell noch nicht so ist, nennt er die unterschiedlichen Müllgebühren. Mit einem Entsorgungsgebiet im Landkreis statt der zwei hätten alle im Landkreis niedrigere Abfallgebühren.

Wie auch immer die Wahl ausgeht, Bornack will den Grünen auf jeden Fall erhalten bleiben, das hat er bereits angekündigt. „Ich will in beratender Funktion für andere Abgeordnete zur Verfügung stehen.“ Ob nun im Hauptberuf als Opa und Hunde-Papa oder Mitglied des Bundestages.