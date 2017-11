Grünes Licht für Jugendarbeit

Der Landkreis fördert 2018 Schulsozialarbeit an 27 Schulen in Nordsachsen. Die entsprechenden Förderlisten hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistags vor einer Woche beschlossen.

Nordsachsen/Torgau. Aktuell geht es um eine Förderung von 80 Prozent der Personal- und Sachkosten. Laut Sozialdezernat des Landkreises könnte mit einem neuen Schulgesetz ab August 2018 zumindest für Oberschulen die komplette Förderung einer vollen Stellen herausspringen. Beschlossen hat der Ausschuss auch, welche Träger sich um die jeweilige Schulen kümmern: Katharina von Bora OS (KAP Torgau), Grundschule und OS Nordwest (AWO), OS Beilrode und Förderschule Torgau (Evangelisches Diakoniewerk), Johann-Walter-Gymnasium und OS Mockrehna (FAW).



In der gleichen Sitzung beschloss der Ausschuss auch die Fachkraftförderung für Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Familienbildung. Von 26 Anträgen für 2018 aus dem gesamten Landkreis wurden 24 positiv beschieden. Um möglichst viele Angebote unterstützen zu können, wurden die Sachkosten mit einem Maximalwert gedeckelt – bei den Personalkosten folgte die Behörde den Anträgen.

Im Sozialraum Torgau werden alle drei beantragten Projekte unterstützt: Das Soziokulturelle Zentrum des KAP Torgau, die offene Jugendarbeit des EC-Verbands in Torgau Nordwest und die mobile Jugendarbeit desselben Trägers im gesamten Stadtgebiet Torgaus.