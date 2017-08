Graditz ab Sonnabend wöchentlich im MDR

"Von Rindern und Rennpferden" handelt eine Doku-Soap, deren Auftaktfolge am Sonnabend vom MDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Dabei geht, das ist unschwer zu erraten, um das Dorf Graditz.

Graditz. „Von Rindern und Rennpferden“ heißt eine vierteilige Serie über Graditz, deren Auftaktfolge am heutigen Sonnabend über die Mattscheiben flimmert. „Im Gestüt Graditz bei Torgau herrscht Aufregung. Bei den Rennpferden werden die ersten Fohlen der Saison erwartet. Auch bei den Hereford-Rindern steht Nachwuchs an.“ So bewirbt der MDR auf seiner Internetseite die erste Folge. Gesendet wird diese, wie alle folgenden auch, um 18 Uhr. „Die vierteilige Doku-Soap begleitet den Alltag der Gestütsmitarbeiter, die sich einem Leben mit Rindern und Rennpferden verschrieben haben“, beschreiben die Fernsehmacher, was ihre Zuschauer erwartet.

Vorschauvideo zur Sendung:

http://www.mdr.de/tierisch/video-115746.html