Graditz präsentiert Vollblut-Nachwuchs

Graditz. Mit einer frohen Botschaft konnte Matthias Tandler, Pächter der Vollblutzucht im Gestüt Graditz, Pferdefreunde aus nah und fern am Samstag im Großen Reitstall begrüßen: „Vor zwei Tagen, am Donnerstag, 22.30 Uhr, wurde das erste Fohlen unseres neuen Jahrgangs geboren“, verkündete er. Diese Nachricht zog einen kräftigen Applaus nach sich.



Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Mitteldeutschen Besitzervereinigung für Vollblut und Rennen e.V. (MBV), die diesmal in Graditz abgehalten wurde, hatten Präsident Andreas Neugeboren und Matthias Tandler die Gäste zuvor mit einem zünftigen Stehimbiss begrüßt. Bei Glühwein, Sekt und knackig heißen Würstchen wurde auf das neue Jahr – und natürlich auf neue große Zuchterfolge angestoßen.

Die Aussichten sind jedenfalls recht gut: „Wir erwarten in den nächsten Wochen noch weitere 25 Fohlen, größtenteils Nachwuchs unserer beiden Deckhengste Arrigo und Lucky Lion. Einige Stuten wurden aber auch in Irland, Frankreich und in anderen Gestüten Deutschlands gedeckt“, erläutert Matthias Tandler gegenüber der TZ.



Auf Arrigo und Lucky Lion ruhten sodann die Blicke der Anwesenden äußerst intensiv. Beide in Graditz beheimateten Deckhengste sind genetisch hochgradig veranlagt und entstammen sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits besten Rennpferdlinien. Das Publikum konnte zunächst Videoszenen aus verschiedenen Rennen, aber auch Impressionen vom Alltagsleben der Pferde in Graditz genießen, bevor die Tiere in der Reithalle leibhaftig bestaunt werden konnten. Kurzweilig und mit Insider-Wissen gespickt wusste Andreas Neugeboren die Vorführung zu kommentieren. Immerhin ist der Präsident der MBV beruflich moderierend beim MDR unterwegs und frönt in seiner Freizeit dem Galopprennsport.

Lucky Lion und Arrigo wussten sich jedenfalls an der Longe von Alexander Baginski von ihrer besten Seite zu zeigen, was der Pfleger nach ihren Auftritten draußen mit je einer schnurpsigen Möhre belohnte.



Anschließend brachte ein Shuttlebus die Gäste zum Sommerstall, wo einige der insgesamt 35 Jährlinge alle Blicke auf sich zogen. Die 2017 geborenen Tiere bilden quasi die Graditzer Jugendgruppe. Die nächsten Monate werden für ihre weitere Entwicklung entscheidend sein, gehen sie doch demnächst in die Auktion. Folglich müssen sie angeritten und auch auf den Rennbetrieb vorbereitet werden.

Die Resonanz des fachkundigen Publikums auf die quicklebendige Nachzucht stimmt die Graditzer zuversichtlich: Ohne Zweifel seien es sehr interessante Pferde, zumal mit ihnen auch die ersten Fohlen vom Arrigo-Jahrgang präsentiert werden, war zu vernehmen.



Nach dem Mittagessen im „Elbhof“ kamen die Mitglieder der MBV dann zur eigentlichen Jahreshauptversammlung zusammen. Im Geschäftsbericht des Präsidenten wurde deutlich, dass sich die durchaus positive Entwicklung auch in Graditz seit 2014, nach der Neuausschreibung der Pacht, fortgesetzt habe.

Tandler bekräftigt anschließend im TZ-Gespräch: „Auf etwa 70 Hektar Land, die privat von der Besitzervereinigung gepachtet wurden, ist Platz für 100 Pferde. Sie können von uns in jeglicher Weise versorgt werden, in der Aufzucht ebenso wie beim Decken und Abfohlen, auch in der Rekonvaleszenz.“ Derzeit beherbergt der Pachtbetrieb von Matthias Tandler 45 Vollblutstuten, die bereits erwähnten 35 Jährlinge, derzeit noch acht Zweijährige und die beiden prachtvollen Deckhengste Lucky Lion und Arrigo.



Mit Blick auf die altehrwürdigen herrschaftlichen Gebäude des Gestüts schwärmt Vollblutzüchterin Maria Christiansen aus Bautzen: „Graditz ist ein in Stein gehauenes Kulturgut, das lebendig bleibt durch die Zucht und Ausbildung von Pferden. Ebenso wie bei Moritzburg muss man dem Freistaat Sachsen Lob aussprechen für seine stete Unterstützung. Denn ohne diese könnte ein solches Ensemble nicht erhalten werden.“