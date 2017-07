Graditzer Pferde als Sieger gekürt

„Wir sind echt stolz auf das Ergebnis“, formulierte es Gestütsleiter Steffen Bothendorf, der genau weiß, dass ein ganzes Team an Mitarbeitern erst den Erfolg möglich macht. Einen überaus glanzvollen Auftritt legte die Stute Diamant von Millennium a.d. Dominanz beim Stutenchampionat am 24. Juni im thüringischen Wolfersdorf hin. Insgesamt circa 30 Mitbewerber aus den Zuchtgebieten Sachsen und Thüringen waren am Start.

Und Diamant stach sie alle aus, wurde ihrem Namen voll gerecht. Dies gelang auch schon ihrer Mutter Dominanz und ihrer Schwester Diamante bei ähnlichen Championaten. Als Siegerin vertritt sie das Hauptgestüt Graditz nun bei weiteren Wettbewerben. So wird sie ihre Reiterin Lisa Brendel in Kürze in Linnen in Westfalen den gestrengen Augen der dortigen Wertungsrichter präsentieren.

Einen weiteren Erfolg für das Graditzer Hauptgestüt gab es am 9. Juli in Moritzburg. Beim dortigen Fohlenchampionat konnte ein Stutfohlen von Santo Domingo a.d. Pina Colada (Mutter) die Konkurrenz der dressurbetonten Pferde gewinnen. Hier hatte die Jury ca. 15 Fohlen zu bewerten. „Wir werden das Stutfohlen weiter in Graditz aufziehen und nach einigen Prüfungen eventuell für die eigene Zucht behalten“, erklärte Gestütsleiter Bothendorf. Eigentümer und Züchter des Siegerfohlens ist die Sächsische Gestütsverwaltung/Hauptgestüt Graditz.