Grandios, gemütlich und anstrengend

Kanusport. Der Coswiger Kanu Verein lud vom 25. bis 28. Mai zur böhmisch-sächsischen Elbefahrt ein. Insgesamt 25 Kanuten aus sechs Vereinen aus Berlin, Leipzig, Kassel, Luckenwalde, Torgau, Görlitz und Coswig/Sachsen wollten sich die Chance nicht entgehen lassen, an dieser Tour teilzunehmen.

Der landschaftlich sehr reizvolle Teil der Böhmischen und Sächsischen Schweiz, durch den sich die Elbe schlängelt, sollte noch einmal, ohne die in Tschechien geplante Elbe-Staustufe, befahren werden.

Wie immer waren bei der anspruchsvollen Tour insgesamt 112 Kilometer zurückzulegen, die jeder Teilnehmer seiner individuellen Kilometerleistung zurechnen durfte. Schließlich geht es darum, die jährliche Paddelleistung von 600 Kilometern (Erwachsene) zu erreichen, um das begehrte Wanderfahrerabzeichen des Deutschen Kanu Verbandes in Bronze, Silber oder Gold oder sogar das Globusabzeichen für 40 000 Kilometer verliehen zu bekommen.

Sogar Kinder können diese Ehrung erhalten, wie beispielsweise der Torgauer Kilian Becker der 2016 bereits die Norm für die Stufe Gold erreichte und damit ausgezeichnet wurde.

Die Fahrt selbst begann am 26. Mai um 7 Uhr mit der Fahrt der Paddler zum Bahnhof. Mit der Bahn ging es dann nach Ùstí nad Labem in Tschechien. Dort erreichten die Teilnehmer nach einem kurzen Fußweg die Einsatzstelle, an der bereits die Boote lagen.

Da noch Zeit war, besuchten wir noch die Burg Schreckenstein und genossen die herrliche Aussicht über die dortige Stauanlage und das Elbetal. Wenig später und nach der mittäglichen Stärkung bestiegen die Wasserwanderer die Boote und paddelten 25 Kilometer bis zum Campingplatz in Decin. Nach einem gemütlichen Abend und einer entspannten Nacht nahmen die Teilnehmer tags darauf ihr Frühstück ein und verabschiedeten sich.

Bei einer kurzen Rast füllten alle ihre Nahrungsvorräte auf, überquerten die ehemalige Grenze und landeten 36 Kilometern unterhalb wieder an. Die starke Sonneneinstrahlung und der leichte Wind hatten ganz schön an den Kräften gezehrt. Eine Dusche und eine Wanderung in den Kurort Wehlen brachte alles wieder ins Lot.

Der letzte Tag der Tour sollte auch der anspruchsvollste sein. Eine Etappe von 50 Kilometern bis zum Startort ins sächsische Coswig war zu bewältigen. Bei den angezeigten Temperaturen von über 30 °C auch wahrlich eine sportliche Höchstleistung, die den Teilnehmern abverlangt wurde.

Glücklich, aber ausgepowert erreichten alle das Bootshaus. Dort wurden die Boote und das Gepäck verladen und noch einmal bei Kaffee und Kuchen über die Fahrt geplauscht. Dann machte sich jeder auf den Heimweg, aber nicht ohne das Versprechen, dass, wenn die Tour 2018 noch möglich ist, wieder zu kommen.