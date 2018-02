Gratis Tulpenstrauß zum Frauentag

Torgau. Am 3. März findet von 10 bis 15 Uhr die Azubi-Expo im Torgauer Berufsschulzentrum statt. Wer die Ausbildungsmesse im Dreiländereck besucht, hat die Chance, sich zum Frauentag am 8. März einen kostenlosen Blumenstrauß zu sichern. Wie, erklärt Projektleiterin Daniele Eichler.

TZ: Was hat es mit der Tulpenstrauß-Aktion auf sich?

D. Eichler: Jeder neue Interessent, der 14 Tage lang die Torgauer Zeitung als Print- oder E-Paper-Ausgabe kostenfrei testen will, kann auf der Azubi-Expo einen entsprechenden Coupon ausfüllen. Diesen erhalten die Besucher am Stand der TZ-Mediengruppe, wo sie ihn ausgefüllt auch wieder abgeben müssen. Im Gegenzug erhalten sie einen Beleg, mithilfe dessen man sich am 8. März einen gratis Tulpenstrauß abholen kann.

Wo kann man die Blumen abholen?

Im Kundendienst der Torgauer Verlagsgesellschaft zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr.

Von welcher Gärtnerei stammen die Sträuße?

Die Tulpen bekommen wir von Blumen Sachse aus Dreiheide.

Noch eine Frage zum Probe-Abo: Wann starten die zwei Wochen?

Der Termin ist frei wählbar. Nach den 14 Tagen endet der Testlauf ohne weitere Verpflichtungen für den Leser.