Grillmeile mit Gast aus Brandenburg

Torgau. Am 24. Juni steigt im Torgauer PEP die Zweitauflage der Grillmeile. Wie berichtet sind nur noch zwei Plätze im Zehner-Starterfeld frei (Anmeldung bis 19. Mai). Über die Vorbereitungen sprach die Heimatzeitung mit Nicole Steeg vom Organisationskomitee.



TZ: Frau Steeg, überrascht, dass die Nachfrage so groß ist?

Nicole Steeg: Wenn man sich die Begeisterung des vergangenen Jahres vergegenwärtigt, bin ich das nicht. Ein gutes Zeichen, dass die Grillmeile nun auch über die Landesgrenze hinaus wahrgenommen wird, ist die Teilnahme der Interessengemeinschaft Brottewitz. Sie ist in ihrem Heimatort Garant für ein intaktes Dorfleben und hat bereits angekündigt, für reichlich Unterhaltung während des Grillens zu sorgen.



Ist dafür nicht Stargast Melanie Müller zuständig?

Natürlich (lacht). Aber wenn die Grillteams zusätzlich für Stimmung sorgen, kann das für den Besucher doch nur gut sein, oder?



Stichwort Grill: Wie sieht es mit den Wettkampfgeräten aus?

Alle Vereine, die in diesem Jahr neu dabei sind, bekommen einen Grill gestellt. Die anderen haben ja bereits einen aus dem Vorjahr. Wichtig ist, dass alle Teams mit dem gleichen Modell antreten. Was die jeweilige Grillkohle betrifft, kann dann aber jeder selber entscheiden.