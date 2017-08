Großangelegter Seniorentag im Schloss

Nordsachsen. Schloss Hartenfels steht ein Großereignis bevor, das nichts mit Luther oder auch nur ansatzweise mit der Reformation zu tun hat! Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für den Nordsächsischen Senioren- und Pflegetag! Wer jetzt gelangweilt abwinkt, der unterschätzt den Tatendrang und das Organisationstalent des Sozialamts gewaltig. Denn die Kreisbehörde bespielt am 30. August sechs Stunden lang nicht nur den Plenarsaal und mehrere kleinere Räume, sie überzieht auch den Schlosshof mit einem bunten Messetreiben.

Spricht man mit den Organisatorinnen, Sozialamtsleiterin Jutta Pfennig, Sozialplanerin Brit Gruhne und Pflegekoordinatorin Carolin Scheffler, klingt die Sache freilich viel seriöser. Dort kommt man zunächst auf das Seniorenbezogene Gesamtkonzept zu sprechen, jenes Werk, das nach aufwändiger Erarbeitung die Leitpfosten für die Arbeit des Landkreises mit der alternden Gesellschaft eingeschlagen hatte. „Darin ist unsere Strategie festgelegt“, bringt es Jutta Pfennig auf den Punkt. Ein ganz wichtiger Handlungsschwerpunkt, den das Konzept formuliert, ist die Erzeugung von Aufmerksamkeit für den laufenden demografischen Prozess und seine Folgen. Hier setzt der geplante Aktionstag an. „Wir würden gerne von einer Messe mit hohem Bildungsanteil sprechen“, sagt Jutta Pfennig. Für den Messecharakter sorgen 30 Aussteller, die sich im Plenarsaal von Hartenfels präsentieren. Das Teilnehmerfeld ist dabei breit aufgestellt. Die Präventionsstelle der Polizei Sachsen ist dabei, genauso wie Krankenhäuser, Seniorenheime, Sozialverbände, Vereine, Sanitätshäuser oder die Verbraucherzentrale.

Bildung gibt es in (wirklich) zahlreichen Vorträgen, die zum Teil in vier Räumen parallel gehalten werden und ganz verschiedene Interessen- und Zielgruppen ansprechen. „Unsere Zielgruppen sind sowohl die Senioren selbst, als auch Angehörige und die Akteure, die in diesem Bereich tätig sind“, erklärt Brit Gruhne, warum das Vortragsprogramm so breit aufgestellt sein muss. Beispiele sind der Vortrag „Die Situation des Pflegepersonals im Landkreis Nordsachsen – Auswertung einer Befragung 2017“ – übrigens auch hervorgegangen aus den Handlungsempfehlungen des Gesamtkonzepts. Oder Zahnpflege im Alter.

Richtig rund wird der Nordsächsische Senioren- und Pflegetag aber erst durch die Aktionen im Schlosshof. Dort positionieren sich nicht nur die Versorgungsstände. Gemeldet sind auch das Gesundheitsmobil der IKK, das Beratungsmobil des Blinden- und Sehbehindertenverbands Sachsen und der Arzberger Bürgerbus. Und Letzterer ist nicht nur zum Angucken da. „Weil auf dem Schlosshof auch ein Rollatoren-Training stattfindet, können Senioren gleich probieren, wie man mit dem Rollator am besten in den Bus kommt“, erklärt Carolin Scheffler.

Auf einer Bühne, die ebenfalls im Schlosshof errichtet wird, sind diverse Vor- und Aufführungen geplant. Mitmachen durchaus möglich. Außerdem stehen dem Moderator auf der Bühne immer wieder Interviewgäste zur Verfügung, die sich in der Regel aus den Ausstellern im Hof und im Plenarsaal rekrutieren. So wird beispielsweise auch ein Vertreter der Torgauer Zeitung Rede und Antwort zum Thema TZ-ePaper stehen, das wegen der variablen Schriftgröße gerade für ältere Leser zunehmend interessanter wird.

Ausgetüftelt habe das Programm „die sehr aktive Arbeitsgruppe in der Sozialplanung“, verrät Jutta Pfennig. Neben Mitarbeitern der Kreisbehörde sitzen darin unter anderem Vertreter von Kommunen, Führungskräfte aus Seniorenheimen und Krankenhäusern. „Dort entstehen immer wieder neue Ideen“, weiß Brit Gruhne, so habe man sich beispielsweise für den Schwerpunkt Demenz geöffnet.

Gruppen im Vorfeld anmelden

Eintritt wird das Landratsamt für den Senioren- und Pflegetag keinen erheben. „Eingeladen ist jeder, den das Thema interessiert“, sagt Jutta Pfennig. Es wäre allerdings schön, wenn Gruppen, die einen Besuch planten, diesen im Vorfeld anmelden könnten, um den Organisatoren wenigstens ein wages Gefühl von dem zu vermitteln, was am 30. August von 10 bis 16 Uhr auf sie zukommt.