Großartige Gastgeber

Fußball. Ein Turniermarathon liegt hinter dem SV Frisch-Auf. Die Doberschütz-Mockrehnaer richten am Samstag und am Sonntag zwei Nachwuchsturniere in der Sporthalle des Mockrehnaer Schulzentrums aus – Samstag für G-Junioren und Sonntag für F-Junioren.

In der Altersklasse G-Junioren waren 12 Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt am Start und am Sonntag wetteiferten sieben Teams um den Turniersieg. Beide Tage waren lang (Samstag von 9 bis gegen 16 Uhr). Da waren die Übungsleiter und Trainer gefragt, ihre jungen Fußballer bei Laune und Konzentration zu halten. Doch die jungen Kicker waren spitz, sich mit anderen Mannschaften zu messen, und die kleinen Protagonisten benötigten keine große zusätzliche Motivation.

Hinzu kommt, dass in diesen Altersklassen der Spaß am gemeinschaftlichen Fußballspielen noch im Vordergrund steht. Der harte sportliche Wettkampf oder aber ein vernarrter Ehrgeiz ist bei den Fünf- bis Achtjährigen noch nicht so vorhanden. Und dies ist auch gut so. Es reicht manches Mal, wenn Eltern und Großeltern sich an der Bande, vom Zuschauerrang herunter echauffieren, jeden Spielzug kommentieren und Aktionen lautstark bewerten. In Mockrehna war dies Gott sein dank wenig der Fall, es herrschte eine gute familiäre Atmosphäre.

Das Turnier der G-Junioren entschied mit einer klasse Leistung der SV Naunhof für sich. Im Finale bezwangen die Naunhofer den Nachwuchs des Oberligisten VfL Halle mit 5:4 im Siebenmeterschießen. Die Buben von Gastgeber SV Frisch-Auf mussten sich mit Platz 10 im Zwölfer-Turnier zufriedenstellen. Im Wettbewerb der F-Junioren sicherte sich Rasenball Sport Leipzig den Gesamtsieg. Die Doberschütz-

Mockrehnaer belegten den 5. Platz.

G-JUNIOREN

01. SV Naunhof 1920

02. VfL Halle 96

03. SV Friedersdorf

04. FC Eilenburg

05. SV Tresenwald Machern

06. SV Elsterwerda

07. Leipziger SC

08. Blau-Weiß Bennewitz

09. SSV Markranstädt

10. Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna

11. SV Großsteinberg

12. Falkenhainer SV

F-JUNIOREN

1. Rasenball Sport Leipzig

2. Remda Rudolstadt

3. FC Eilenburg

4. SV Tresenwald Machern

5. Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna

6. SV Zschepplin

7. Falkenhainer SV