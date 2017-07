Großbaustelle Innenstadt: Am Montag geht es los

Torgau. Am Mittwoch haben die Vorbereitungen zur Einrichtung einer Großbaustelle im Zentrum von Torgau begonnen. Am Montag, 17. Juli, ist Bauanlaufberatung für das Projekt „Kanalauswechslung Puschkinstraße“.

In Auftrag gegeben hat es der Zweckverband (ZV) Torgau-Westelbien. Insgesamt werden drei Millionen Euro investiert, um das Abwasser langfristig sicher entsorgen zu können. Wie Peter Landshöft, Leiter Abwasser beim ZV informiert, wird der Mischwasserkanal in der Puschkinstraße von der Einfahrt der Tiefgarage auf dem Friedrichplatz bis zur Wolffersdorffstraße in der Torgauer Innenstadt ausgewechselt.

Zudem werden drei Schachtbauwerke sowie ein Stahlbetonsonderbauwerk für eine Spüleinrichtung errichtet. Ergänzend sollen anliegende Hausanschlusskanäle umgebunden beziehungsweise ausgewechselt werden. Die Bauarbeiten werden aufgrund ihrer Komplexität mehrere Monate dauern. In dieser Zeit bleibt die Fahrbahn vor der Sparkassenfiliale am Friedrichplatz gesperrt.

Wie die Sparkasse informiert, können die Zufahrt und die Ausfahrt der Tiefgarage nicht genutzt werden. Die Parkflächen direkt vor der Filiale stehen demnach ebenfalls nicht zur Verfügung. Auf TZ-Nachfrage sagt Pressesprecher Daniel Angermüller: „Kundinnen und Kunden der Sparkasse Leipzig erreichen die Geschäftsräume des Instituts während der Bauzeit über den Fußweg und können ihre Finanzangelegenheiten in der Filiale wie gewohnt erledigen.“