Große Bühne für Federvieh und Langohren

Torgau. Vier Stunden hat es nach Toreschluss der 14. Elblandschau gedauert, dann waren die mehr als 100 Ausstellungskäfige abtransportiert und die Fläche der Jahnturnhalle wieder blitzsauber. Bereit für das, wofür sie normalerweise genutzt wird: als Trainingsstätte der Torgauer Sportvereine.



Mehr als 500 Besucher, darunter viele Familien, haben vergangenes Wochendende die zwei Tage dauernde Schau des Kleintierzüchtervereins Torgau 1882 genutzt, um sich mehr als 450 Tiere anzuschauen. Vor allem die Kinder finden Gefallen am stetigen Gurren, Krähen, Schnattern und Gackern. Für die Züchter der 14 ausstellenden Vereine klingt diese Geräuschkulisse ohnehin wie ein grandioses Konzert. 190 rassige Enten, Hühner und Tauben waren zu sehen - und 220 ebenso rassige Kaninchen, freilich die weitaus stilleren Zeitgenossen der Ausstellung. Jedes einzelne Tier wurde von den Preisrichtern Reinhard Münze, Klaus Sedlaczek und Gerda Radetzki (für Kaninchen) sowie Dr. Manfred Golze und Lothar Frost (Geflügel) bewertet (siehe unter „Pokale“).



Vereinsvorsitzender Chris Pötzsch zeigt stolz auf zwei Langohr-Rassen, die zwar nicht aus dem eigenen Stall, aber zum allerersten Mal bei der Elblandschau gezeigt werden: „Es sind die kleinen Separatoren (Sep) des Züchters Tobias Gräser aus Audenhain und die Holländer japanerfarbig weißen Kaninchen von Sebastian Pflug aus Wildenhain.



Sowohl beim Federvieh als auch bei den Kaninchen sind im Ausstellungskatalog jeweils mehr als 35 verschiedene Arten, unterteilt in eine Vielzahl von Farbschlägen, aufgeführt. Kein Wunder also, dass wiederum die Kinder am meisten staunten, wie unterschiedlich beispielsweise Hühner aussehen können. Eckhard Becker erklärt:„Wir Züchter tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt unserer tierischen Hausgenossen bei. Damit bewahren wir uraltes Kulturgut. Das ist ein Hobby, das man nur ernsthaft betreiben kann, oder gar nicht.“ Becker war viele Jahre lang Vereinsvorsitzender, bevor er im März 2015 die Amtsgeschäfte an Chris Pötzsch übergeben hatte.



Als 29-Jähriger ist Pötzsch gewissermaßen der Traumtyp eines jeden Vereinsvorsitzenden – nicht nur vom Alter her, sondern auch aufgrund seines Engagements. Zum zweiten Mal hat er als Ausstellungsleiter fungiert und alle Arbeiten koordiniert. „Ich kann mir aber der Unterstützung meiner Vereinsfreunde sicher sein. Die meisten haben viel mehr Erfahrung als ich“, lässt er wissen.

Für manche Extras, die den Ausstellungsbetrieb umrahmen und anziehend für viele Besucher machen, gibt es sogar gute Feen im Verein: Martina Kukard zum Beispiel. Sie kümmert sich um die delikate Imbissversorgung. Gabriele Becker hat wieder für eine attraktive Tombola gesorgt - mit mehr als 400 Gewinnen! Hauptpreis war übrigens ein Spanferkel, über das sich die 14-jährige Alice Nitz aus Torgau gefreut hat – gemeinsam mit ihrer Familie.

Liane Heinrich wird von Eckhard Becker sogar als „Herzstück des Vereins“ bezeichnet: „Sie ist unsere Computerexpertin, kümmert sich um Anmeldungen, Katalogerstellung und anderes mehr. Mit Karteikarten-Technik funktioniere das heutzutage nicht mehr, resümiert Becker.



Die Züchter freuten sich zudem über einen guten Verkauf. „Allein bei den Kaninchen waren es 40 Tiere“, weiß Chris Pötzsch. „Das ist sehr gut für diese frühe Zeit. Meist boomt der Abkauf erst ab November.“ Die Vereinsfreunde honorieren die gute Nachfrage als Beweis, dass das Fleisch ihrer Tiere begehrt ist: „Wir geben den Tieren nur bestes und artgerechtes Futter. Das wissen die Leute“, vollzieht er nach.

Immer wieder gibt es Fachsimpeleien mit anderen Züchtern und Besuchern. So hat der Graditzer Gestütsdirektor Steffen Bothendorf die Ausstellung erkundet, ebenso wie Benno Kittler, Herausgeber der Torgauer Zeitung. Überhaupt waren es viel mehr Besucher als wir erwartet haben“, lässt Chris Pötzsch wissen. Er dankt auch allen Unterstützern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Gut zu wissen: Die 15. Elblandschau findet am 20. und 21. Oktober 2018 statt.