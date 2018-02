Torgau. Am 5. und am 6. April steigt im PEP in Torgau eine große Eröffnungsparty.

Seit November letzten Jahres standen in dem Einkaufscenter Umbaumaßnahmen an, von dessen Erfolg sich die Besucher in knapp einem Monat selbst überzeugen können. Sie können an den beiden Tagen nach Lust und Laune in den neuen Ladengeschäften Schneider Moden, P&P Shoes, Jeans Fritz sowie bei der Brotmeisterei Steinecke einkaufen.