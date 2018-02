Große Helfer-Schar packte an, um Schäden zu beseitigen

Dommitzsch. Das Orkantief „Friederike, am 18. Januar hat auch auf dem Campingplatz in Dommitzsch viele Schäden verursacht.

Vier Wohnwagen- Überdächer wurden in Mitleidenschaft gezogen, außerdem zwei Carports, unter denen Wohnwagen standen. Viele Dauercamper, Freunde und Nachbarn boten sofort ihre Hilfe an. Am Wochenende startete ein großer Arbeitseinsatz. „Wir hatten einen Wohnwagen, auf dem fünf Bäume lagen und einen Wohnwagen mit sechs Bäumen – die dann auch noch ein und derselben Familie gehören“, zeigte sich Annett Muth, Chefin des Campingplatzes, fassungslos. Rund 100 Meter Zaun wurden beschädigt, überall hinterließ der Sturm Spuren. „Es sind bis jetzt 58 Bäume und 18 Baumspitzen gefallen.

Die Bilder von den Auswirkungen zu sehen, ist eine Sache, aber mitten drin zu stehen, eine andere. Wir waren im ersten Moment völlig am Boden“, so die Dommitzscherin. Die Unterstützung war groß: Jens Prietsch von der benachbarten Heideobst-Plantage half mit der Kettensäge, Förster Christian Kurth stand mit Rat und Tat zur Seite, Silvio Kross mit dem Traktor. „Ich bin seit dem Orkan fast täglich mit meinem Vater, der auch noch schwer herzkrank ist, draußen auf dem Platz“, so Annett Muth.

Am Samstag waren beim großen Arbeitseinsatz immerhin 38 Dauercamper, Freunde und Helfer zur Stelle, die mit anpackten. Auch die Camper, die gesundheitlich nicht mehr so fit sind, nahmen den Harken in die Hand. „Wir haben viel geschafft. Wir danken allen, die uns bis jetzt so geholfen haben und weiter unterstützen“, so die Inhaberin.