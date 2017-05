Große Resonanz auf Gründung der Süptitzer Kinderfeuerwehr

Süptitz. Dass das Interesse groß ist, wusste der Süptitzer Ortswehrleiter Sebastian Bäßler. Immerhin hatten er und seine Kameraden in den vergangenen Wochen und Monaten sprichwörtlich die Klinken geputzt.



Dass noch am Samstag anlässlich des Feuerwehrfests gleich 13 Anmeldungen für die neugegründete Kinderfeuerwehr eintrudelten, ließ den Zwei-Meter-Mann fast aus dem Anzug hopsen. „Ich kann’s eigentlich noch gar nicht glauben“, sagte er im Gespräch mit der Torgauer Zeitung. Auch bei Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe stand während eines Überraschungsbesuchs gestern in Großwig (anders gelagerter Hintergrund, siehe dazu Seite 15) die Freude ins Gesicht geschrieben. „Klasse“, hieß es da Sarembe-typisch, zumal die Süptitzer Kinderfeuerwehr auch in den beiden anderen Dreiheider Ortsteilen Großwig und Weidenhain für Neugier sorge.



Ganze eineinhalb Jahre hatte es gedauert, bis sämtliche Hürden für das Vorhaben Kinderfeuerwehr aus dem Weg geräumt wurden. Nachdem der Freistaat das Mindestalter für eine Teilnahme auf das vollendete 5. Lebensjahr herunterschraubte, musste die Feuerwehrsatzung der Gemeinde angepasst werden. Denn diese kannte im Nachwuchsbereich bislang nur den Passus Jugendfeuerwehr. Parallel dazu nahmen Kinderfeuerwehrleiterin Nina Klunkert und Kinderfeuerwehrwartin Nicole Bazal an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Nardt teil.