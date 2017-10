Große Zweifel an Vorschlag für Tillich-Nachfolge

Nordsachsen. Während die Rücktrittsankündigung des Sächsischen Ministerpräsidenten die LINKE in nordsächsischen Kreistag wenig überrascht hat („Längst überfälliger Schritt!“), hat SPD/FDP/Grüne-Fraktionschef nicht damit gerechnet, bezeichnet Tillichs handeln aber als konsequent. Gleichzeitig zollt der dem scheidenden Regierungschef Respekt.



Einigkeit herrscht bei LINKE-Fraktionschef Dr. Michael Friedrich und Heiko Wittig bei der Beurteilung der vorgesehen Nachfolgeregelung. „Die Nominierung von Herrn Kretschmer als Nachfolger ist nur sehr schwer nachvollziehbar, da er als Generalsekretär der CDU Sachsen Herrn Tillichs engster Vertrauter war, seine Politik all die Jahre vollständig mitgetragen hat und dadurch sogar bei der Bundestagswahl sein Direktmandat verloren hat“, meint Wittig. „Ob es der Wahlverlierer Kretschmer besser machen wird, der als Generalsekretär immer eng an Tillichs Seite gestanden und alles mitgetragen hat, ja stets emsig dabei war, die CDU auf einen strammen Rechtskurs zu trimmen, steht in den Sternen“, befindet auch Friedrich.



Während Wittig die Seinen nun anhält, „uns selbst zügig mit unserem eigenen schwachen Abschneiden bei der Bundestagwahl zu beschäftigen und Konsequenzen für unsere eigene Arbeit daraus zu ziehen“, teilt der LINKE noch mal kräftig aus: „Die Regierung Tillich steckt nicht erst seit den Wahlen in einer tiefen Krise und produziert seit Jahren bestenfalls noch Mittelmaß. Dass Sachsen von außen als Pegida-Land und AfD-Hochburg einen traurigen Ruhm erlangt hat, ist maßgeblich auch dem ewig zögerlichen Agieren von Tillich geschuldet.“ Die innenpolitische Bilanz ist selbst bei freundlicher Betrachtung ein Desaster: Positiv sei einzig sein Einsatz für einen vernünftigen Länderfinanzausgleich.