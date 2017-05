Großstädter mit Lust auf Land

Kaisa. Nein, Thierbachs sind nicht von hier. Das höre ich gleich, als ich zu Besuch in Kaisa bin und mir die Tür geöffnet wird. Irgendwas fehlt. Genau – der Dialekt! Keine Spur von sächsisch oder irgendwelchen anderen lautmalerischen Verschiebungen in der deutschen Sprache. Damit schränkt sich der Ursprung ein und ich tippe für mich insgeheim klischeehaft auf Hannover. Wie sich später herausstellen sollte, bewahrheiten sich manche Klischees dann auch.



Seit zwölf Jahren wohnen Frauke und Jens Thierbach nun schon in Kaisa. „Wir haben uns das als Alterswohnsitz gedacht“, sagt der Hausherr, als er durch die Wohnung führt. Von außen lässt sich nicht erahnen, wie charmant es im Inneren des alten Bauernhauses aussieht, das Thierbachs ausgebaut haben. Offene Raumgestaltung, Fachwerk kombiniert mit Ikea. Neben den typischen Holzbalken, die sich durchs Gemäuer ziehen und einem altertümlichen Backofen in der Wand, der sogar noch funktionstüchtig ist, finden sich schwedische Aufbewahrungsmöglichkeiten.



„Wir haben das Haus schon 1999 gekauft, dann schrittweise angefangen umzubauen“, erklärt Frauke Thierbach. „Zunächst ging es nur darum, den vorderen Teil des Gehöftes auszubauen. Dann war zu diesem Zeitpunkt aber die Fördermittellage so günstig, dass wir uns dazu entschlossen haben, auch die Scheune noch in ein Wohngebäude umzuwandeln“, ergänzt ihr Mann. Auch Wohn- und Schlafzimmer, die dort untergebracht sind und mit einem teilweise verglasten Gang, der als Wintergarten dient, sind mit dem Rest des Gebäudes verbunden. Beide sind eingerichtet im gleichen Stil mit ganz viel Holz. „Ich habe mich auch immer für Innenarchitektur interessiert“, so der 74-Jährige, der viele Verschönerungsmaßnahmen am eigenen Haus selbst durchführt. „Schon in unserer Wohnung in Berlin hat er immer viel selbst gemacht“, fällt ihm seine Frau ins Wort. „Aber weil es nur eine Mietwohnung war, musste hinterher wieder alles rückgebaut werden.“



Berlin – das war also der letzte Wohnort. „Wir waren dort die längste Zeit unseres Lebens“, erzählen die beiden. Er als Baugrundgeologe und Hydrologe seit dem Studium, sie als Studienrätin. Hören kann ich davon aber nichts, Stichwort Dialekt. „Wir fühlen uns auch nicht wirklich als Berliner. Denen sagt man ja immer ein bisschen Hochnäsigkeit nach, und das passt nicht zu uns“, sagt Frauke Thierbach. Den Eindruck habe ich auch.

Als was fühlen sich die beiden dann also? Jens Thierbach überlegt kurz: „Eher so als Hannoveraner“, sagt er. Aha, denke ich mir, da war doch was! „Ich bin in Hamburg geboren, aber meine Familie zog dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hannover, nachdem Hamburg ausgebombt war. Vorher schon wurden wir evakuiert zu Verwandschaft, und zwar nach Neußen. Dort waren wir auch danach noch oft zu Besuch.“ Und von Neußen ist es dann nicht mehr weit bis Kaisa.



Dort nun angekommen gibt es viel zu tun für Frauke und Jens Thierbach. Doch nicht nur, weil die Kontaktaufnahme im 100-Seelen-Dorf nicht immer ganz einfach ist – es gibt keine Vereine oder dergleichen – , sind die beiden auf die Nachbargemeinden ausgewichen, um sich zu engagieren. Jens Thierbach ist im Vorstand des Fördervereins für die Dorfkirche Lausa. „Mir geht es in erster Linie darum, das Gebäude zu erhalten. Ich habe angeboten, mich da um die ganzen Baufragen zu kümmern.“ Was das angeht, kommt die Kirche auch gut voran. Mithilfe vieler Fördermittel sind aktuell gerade umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Laufen. „Ansonsten knirscht es aber etwas“, gibt er zu. Die Zusammenarbeit mit dem Belgeraner Kirchspiel, zu dem Lausa ja gehört, ist nicht optimal. Aus dem, was Jens Thierbach mir sagt, bekomme ich das Gefühl, dass die Belgeraner neidisch sind auf das, was gerade in Lausa passiert. Doch beim Förderverein ist der Tenor eindeutig: Die Kirche soll für die gesamte Dorfgemeinschaft da sein, für Veranstaltungen jeder Art. Und nicht nur für jene, die Kirchensteuern zahlen.



Auch Frauke Thierbach ist in gewisser Weise mit der Kirche verbandelt. Sie singt dort seit Jahren in der Kantorei und wirkt in einer Instrumentengruppe mit. Andererseits engagiert sie sich bei der Flüchtlingshilfe, erzählt sie. Deshalb kümmert sie sich um eine Familie aus Afghanistan, die sie betreut. „Den Kuchen, den Sie hier gerade essen“ – wir haben uns mittlerweile in den selbstgebauten Pavillon im Garten verzogen, um dort beim Kaffeetrinken weiter zu plaudern – „habe ich gestern zusammen mit der Afghanin gebacken.“ Die Offenheit und Hilfsbereitschaft in dieser Sache könnte auch bei Frauke Thierbach auf die eigene Geschicht zurückzuführen sein: „Ich wurde in Mecklenburg-Vorpommern geboren, als meine Mutter gerade auf der Flucht aus Danzig nach Hannover war.“ Als einzige Begründung wollen die beiden die eigenen Erfahrungen jedoch nicht ins Feld führen.



A propos Feld: Einen großen Garten haben Thierbachs auch. Als Naturwissenschaftler gehört das ja quasi zum guten Ton. Auf den ersten Blick wirkt es dort etwas wild. Aber wie sagt man: Nur das Genie beherrscht das Chaos. Ein automatischer Rasenroboter sorgt dort im vorderen Bereich dafür, dass man nicht durch allzu hohes Gras, oder sagen wir besser: Wiese, laufen muss. Denn um in die Abteilung „Nutzpflanzen“ zu kommen, muss man sich etwas weiter vorkämpfen. Unter anderem auch entlang einer langen, großen Hecke. „Die wurde übrigens auch komplett gefördert“, sagt Jens Thierbach. „Schon gut, was alles für den Naturschutz gemacht wird.“



Angekommen zwischen Obstgehölzen und Hochbeeten gibt‘s erstmal ein paar Biologie-Lektionen für mich. Aber weil ich ja vom Dorf komme, stelle ich mich nicht ganz so doof an und habe von den meisten Bäumen und Pflanzen, die dort wachsen, schon mal gehört und kann sie tatsächlich auch zuordnen. Scheitern tu‘ ich dann eher, wenn‘s ans Technische geht. Jens Thierbach erklärt mir den Aufbau seiner selbstgebauten Hochbeete, die mit spezieller Bewässerung ausgerüstet sind und alle ein Dach haben.



„Der Garten ist auch einer der Gründe, der für Dorf anstatt Großstadt spricht“, erklärt Frauke Thierbach. „Wir hatten in Berlin eine kleine Parzelle, aber die war erstens kilometerweit von unserer Wohnung entfernt. Und dann muss man sich in den Kleingärten ja auch immer an gewisse Vorgaben halten.“ Das hohe Gras wäre dort wahrscheinlich gar nicht gegangen. „Aber wir mögen es so natürlich wie möglich. Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel gibt es bei uns auch nicht.“

Nach rund drei Stunden bei den Thierbachs mit Haus- und Hofführung geht es dann zurück. Beim Rausgehen fallen mir im Flur noch die vielen Karten auf, die dort an den Wänden hängen. Ein Luftbild von Deutschland, eine topografische Karte Sachsens, Kartenmaterial der Umgebung und auch eine Weltkarte. Aber für einen Geologen gehört das natürlich dazu.