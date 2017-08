Großwiger im Baurausch

Grosswig. Der erste der Baustellenbesucher war der ehemalige Umwelt- und Landwirtschaftsminster sowie aktuelle CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Frank Kupfer (CDU). Nur wenig später folgte der aktuelle Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt. Zur Entourage zählten unter anderem Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe und dessen Doberschützer Amtskollege Roland Märtz, der in jenem Augenblick vielmehr als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Dübener Heide Sachsen unterwegs war. LAG? Aufmerksamen Lesern dämmert‘s da vielleicht. Es geht um die aktuelle Leader-Förderperiode, die beispielsweise in Großwig einen Schandfleck an der Bundesstraße 182 mehr und mehr vergessen macht.

Karsta und Jochen Niejaki haben sich an dieser Stelle einer Bauruine angenommen, für die lange Zeit kaum Hoffnung bestand. Im März 2013, just in dem Monat, als sie nur einen Katzensprung weit entfernt ein liebevoll saniertes Ferienhaus in Betrieb nahmen, stürzte auf dem Grundstück am Ortsausgang in Richtung Weidenhain ein Hausgiebel auf die Straße (TZ berichtete damals ausführlich) und führte zu einer kurzzeitigen Sperrung. Ein Berliner, der mittlerweile in die Schweiz gezogen ist, wollte sich hier den Traum von einem Wochenendgrundstück verwirklichen. Und eben jener Traum sollte schneller als gedacht platzen. Nach dem Auskoffern des Hofes und reichlich Wasser von oben hatten plötzlich die Fundamente des Hauses nachgegeben. Eine Notsicherung des Giebels verhinderte schließlich Schlimmeres.

Aus den guten Erfahrungen heraus, die Niejakis mit ihrem Ferienhaus machten, entschieden sie sich schließlich zwei Jahre später, auch diesem Grundstück eine Zukunft zu geben. Seit Anfang des Jahres wurde nun mit Hilfe des Leader-Programms und einer 30-prozentigen Förderung fleißig abgerissen und saniert. Aus einem ehemaligen Scheunen- und Stallgebäude soll eine Ferienwohnung für bis zu sechs Personen werden. Darüberhinaus ist auch an die Schaffung eines barrierefreien Veranstaltungsraums gedacht.

Ursprünglich sollten die mit Feldsteinen gefertigten Grundmauern erhalten bleiben. Allerdings habe es statische Probleme gegeben, sodass nichts an einem Neubau vorbeigeführt habe, betonte Karsta Niejaki, die ihren Gästen dabei alte Fotos von dem Objekt vorlegte. Übrigens: Aus der Bauruine des an der Straße stehenden Wohnhauses, das mittlerweile zur Hälfte abgetragen wurde, entstehen zudem Wirtschaftsräume.

Minister Schmidt zollte dem Ehepaar Niejaki großen Respekt. Bestimmt würden sich jetzt einige fragen, ob sie auch so mutig gewesen wären.

Niejakis waren mutig, auch wenn man anfangs starke Zweifel gehabt habe, räumte Jochen Niejaki ein. Derzeit laufe jedenfalls alles rund. Man sei zufrieden, auch wenn die bürokratischen Hürden für die Leader-Projekte recht hoch seien. Als Beispiel fügte Karsta Niejaki den Einbau einer Wärmepumpe an, deren reale Anschaffungskosten bei einem regionalen Handwerksbetrieb nur wenig über einem Preischeck im Internet gelegen hätten, gleichwohl es deswegen aber zu langen am Ende aber erfolgreichen Diskussionen mit der Prüfstelle gekommen sei.

Ein Problem, das auch Henning Kuschnig, Referatsleiter für ländliche Entwicklung im Umweltministerium, nicht neu war, welches er jedoch damit begründete, dass sämtliche Ausgaben spitz abgerechnet werden müssten. Und Minister Schmidt versprach, dass man alles daran setze, die Antragsverfahren einfacher als bislang zu gestalten. Die Niejakis werden davon freilich nicht mehr profitieren. Jene Kleinkrämerei im Antragsverfahren habe einen regelrecht mürbe gemacht, sagte Karsta Niejaki, die den Kopf dennoch nicht in den Sand steckte.