Groschen mit uralter Tradition

Torgau. Was hinter der Tradition dieser besonderen Medaillenmünzen steckt und was die Torgauer Exemplare auszeichnet, das verriet der Präsident der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft, Dr. Rudolf Reimann im Gespräch mit der TZ:



TZ: Herr Reimann, was genau ist überhaupt ein Auswurfgroschen?

R. Reimann: Der Auswurfgroschen ist eine speziell geprägte Medaillenmünze, die wir am Tag der Sachsen, insbesondere während des Festumzugs, verteilen. Diese Tradition gibt es schon, seit es den Tag der Sachsen gibt (Anm. d. Red. seit 1992). Den Brauch, bei festlichen Anlässen Geld in die Menge zu werfen gibt es allerdings schon seit der Zeit der alten Römer. Um das Volk ruhig zu stellen, wurde damals Geld, Essen oder andere Kleinigkeiten geworfen. Und dieser Brauch wurde später von allen Königen und Fürsten beibehalten.



Und wie viele davon werden zum Tag der Sachsen unters Volk gebracht?

2000 Stück. 3000 Kupfergroschen haben wir insgesamt prägen lassen, 1000 davon verschenkt unser Sponsor, die Leipziger Volksbank, an die ersten 1000 Kunden, die ihr Geld in einer Raiffeisen-Jubiläums-Anlage anlegen. Nochmal 1000 Stück werden dann während des Tages der Sachsen an unserem Stand vor der Volksbank in Torgau verteilt und die letzten tausend bringen wir dann beim Festumzug unters Volk.



Und was zeichnet die Torgauer Münze aus?

Das Besondere an den Torgauer Auswurfgroschen ist das Konterfei von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Da der Gründer der genossenschaftlichen Bewegung dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiert und die Volksbank Leipzig unser Sponsor ist, ziert er die Vorderseite des Groschens. Auf der Rückseite ist das Wappen Torgaus zu sehen. Und wem das an Besonderheit nicht reicht, der kann sich an unserem Stand auch selbst seinen Auswurfgroschen aus Kaiserzinn prägen.