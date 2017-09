Grundschüler im Kartoffelfieber

Weidenhain. Die Weidenhainer Grundschüler waren am Freitag im Kartoffelfieber. Der Grund war nicht nur das Kartoffelfest sondern auch ein grüner Doppeldecker.

Eigentlich wäre mit dem traditionellen Kartoffelfest der Weidenhainer Grundschule auch in diesem Jahr alles wie immer gewesen – wenn da nicht ein riesiger, grünfarbener Bus gestern früh auf dem Schulhof einparkte.

Warten auf den nächsten Kochdurchgang im großen Doppeldecker.

Nunmehr im vierten Jahr hintereinander schickt die Marktgemeinschaft „ERDÄPFEL – Kartoffeln aus Sachsen“ jenen Kochbus auf Tour. Der umgebaute Doppeldecker mit einem Profikoch an Bord fährt noch bis 27. Oktober als „rollende Küche“ insgesamt 20 Grundschulen im Freistaat an. Unter dem Motto „Coole Knolle“ lernen Schüler dabei schon in den unteren Klassenstufen, gesunde Kartoffelgerichte zuzubereiten.

Und nicht nur das. Neben fettfreien Pommes bereitete Martin Schneider mit den Jungen und Mädchen auch gleich noch eine passende Soße zu – eine Art dicke Tomatensoße. Beides schmeckte den Grundschülern, und da gab es keine Ausnahme, hervorragend. Sorgten sie doch selbst dafür, dass Sellerie, Zwiebeln, Porree und Birne in kleinste Stückchen geschnitten und mit etwas Rote Bete gefärbt nicht nur zur einer leckere Pommes-Beigabe verkocht wurden, sondern schnell gemacht auch eine lohnende Alternative zu handelsüblichem Ketchup sind.

„Kartoffeln sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung“, meinen Dr. Andreas Kramer und Jürgen Klamt, Geschäftsführer der Marktgemeinschaft ERDÄPFEL. „Diesen Gedanken wollen wir der jungen Generation vermitteln. Die überwältigende Resonanz der vergangenen Aktionen hat gezeigt, dass an Sachsens Schulen großes Interesse für eine ausgewogene Ernährung und ein selbstzubereitetes Essen besteht.“

Mit dem Kochbus findet die diesjährige Schulgartenaktion „Kids an die Knolle“ ihren abschließenden Höhepunkt. Insgesamt haben mehr als viertausend Schüler aus 142 sächsischen Schulen daran teilgenommen. Klar, dass die Weidenhainer stolz waren, mit ihrer Bewerbung für den Kochbus in die Finalrunde gekommen zu sein.

Damit beide Aktionen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, hat sich die Marktgemeinschaft Erdäpfel noch etwas Besonderes einfallen lassen.

Profikoch Martin Schneider hatte trotz kränkelnder Stimme leichtes Spiel mit seinem Kochgelingen.

Über eine Kooperation mit der Familie Wenz von Becherküche.de, bekannt aus der TV-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“, erhält jedes Kind, welches im Kochbus dabei ist, seine eigene Becherküche mit großem Kinder-Rezeptbuch. Die Botschaft lautet: Selber kochen und gesund essen ist cool! Davon sind nun natürlich auch die Weidenhainer Grundschüler überzeugt.

Zudem konnte Schulleiterin Olivia Köppchen auf die Unterstützung des Kartoffellagerhauses Falkenhain bauen, das jedem Weidenhainer Grundschüler noch ein 2,5 Kilogramm schweres Kartoffelsäckchen mit nach Hause gab. Da hatten die Steppkes mitunter ganz schön zu schleppen, denn schließlich mussten auch noch die bunten Drachen wieder mit nach Hause genommen werden. Während eine Schülergruppe im Kochbus agiert hatte, ließ gleich nebenan auf dem Sportplatz eine andere ihre Lufttänzer steigen.

Und dann wartete da ja noch das spannende Experiment mit der Kartoffeluhr in einem der Klassenräume. Was? Die Uhr soll nur von in Kartoffeln gesteckte Kupfer- und Zinkdrähte angetrieben werden? Und ob! Letztlich konnten die Schüler auch noch beim Kartoffeldruck zeigen, wie kreativ sie sind.

Kartoffeldruck gehört zu einem Kartoffelfest einfach dazu.