Grundschule erhielt ihr "Markenzeichen"

Dommitzsch. Ein Mann, der in die Lüfte flog, aber mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist! Was für eine schöne bildhafte Formulierung, die auch Bürgermeisterin Heike Karau gestern noch einmal in ihrer Rede anbrachte. Wahrscheinlich, weil man es besser kaum ausdrücken kann und weil es genau dem entspricht, was Schüler und Lehrer am vergangenen Dienstag bei einem persönlichen Treffen mit Sigmund Jähn in Morgenröthe-Rautenkranz (Vogtland) erlebt hatten.



Gestern nun erhielt die Grundschule Dommitzsch offiziell den Namen des Kosmonauten. Schüler und Lehrer hatten ein tolles Programm auf die Beine gestellt, im Anschluss wurde die Tafel mit dem Schriftzug „Sigmund Jähn Grundschule“ feierlich enthüllt. Bunte Luftballons stiegen gen Himmel. Die Kinder strahlten gemeinsam mit der September-Sonne um die Wette. Zuvor hatten die „Weltraum-Schlümpfe“ ihren großen Auftritt, und es wurden von den einzelnen Klassenstufen passende Lieder gesungen und Gedichte aufgesagt.



Leiterin Gudrun Kamella schwärmte von der Begegnung mit einer Legende, wie man wohl ohne Übertreibung sagen kann. Der inzwischen 80-Jährige war immerhin der erste Deutsche im Weltall. Sein Flug mit der sowjetischen Sojus 31 im August 1978, der 7 Tage, 20 Stunden, 49 Minuten und 4 Sekunden dauerte, ging in die Geschichtsbücher ein. „Wir haben einen Mann getroffen, der bescheiden geblieben ist und keine Star-Allüren hat. Er möchte kein Brimborium um seine Person. Wenn er kommt, soll das im kleinen Rahmen geschehen.“ Nichtsdestotrotz wäre Sigmund Jähn gestern bei der Namensgebung gerne persönlich in Dommitzsch dabei gewesen. „Aber er weilt derzeit im Raumfahrtinstitut in Köln, ist immer noch sehr aktiv“, erklärte Gudrun Kamella und fügte an: „So wie er auf uns zugegangen ist, war das ein riesiges Erlebnis.“



Die ganze Woche schon habe sich die Schule mit Raumfahrt beschäftigt. Es wurde gebastelt, die Kleinen erfuhren sehr viel über die Planeten im All, sie betätigten sich sportlich und mussten am Ende eine Kosmonautenprüfung ablegen. Auch eine kleine Ausstellung wurde initiiert. Man wolle nun jedes Jahr eine solche Projektwoche zu diesem Thema durchführen, so die Grundschulleiterin. Sie freute sich, gestern Vertreter der Sächsischen Bildungsagentur, des Landratsamtes Nordsachsen, der Stadtverwaltung, des Fördervereins sowie Eltern, ehemalige Kollegen und interessierte Einwohner begrüßen zu dürfen, was der Veranstaltung einen würdigen Rahmen verlieh. Die Dommitzscher Stadträte hatten bereits am 11. September per Beschluss ihre Zustimmung zur Namenswahl gegeben. „Der Name für eine Schule ist wie eine Marke“, erklärte Heike Karau.



Sigmund Jähn sei jetzt eine Art Markenzeichen für die Dommitzscher Bildungsstätte und biete sehr viel Potenzial in jeder Hinsicht. Ob Sport, Ausdauer, Mut, Disziplin, Geschichte, Willenskraft: Es lasse sich immer ein Bezug zu Kosmonauten bzw. Astronauten herstellen. Die Schüler zeigten sich von Anfang an begeistert und seien nun besonders interessiert am Thema Weltraum, Erde, Mensch.