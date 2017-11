Gut verkauft beim Tabellenzweiten

Handball. Am letzten Samstag reiste die VfB-Sieben zum Tabellenzweiten USC Leipzig. Nach dem Auf und Ab der letzten Wochen wollte man an die gute Leistung gegen Markleeberg anknüpfen. Doch die Vorzeichen standen mal wieder schlecht. Denn Trainer Sehlmann musste gleich auf sechs Leistungsträger verzichten (Schulze, Blume, Engelmann, Krondorf, Stephan und Herold). Aber der VfB Torgau ist es in dieser Saison fast schon gewohnt, jede Woche in einer anderen Formation zu spielen. Dank der Unterstützung der zweiten Mannschaft (Dörge, Eckard, Negro) brachte man dann immerhin noch neun Mann auf das Protokoll.

Diese hatten wenig zu verlieren und spielten von Beginn frei auf. Zur Überraschung der Heimsieben (die hatte 14 Spieler zu bieten) gingen die Gäste sogar in Führung (1:2/4:5). Doch der USC steht nicht umsonst auf dem zweiten Platz, über wuchtige Würfe aus dem Rückraum kam er Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und überwand den gut aufgelegten Eric Dörge im VfB-Tor immer häufiger (10:7). Aber die Elbestädter ließen sich nicht unterkriegen, zur Halbzeit lag man zwar mit vier Toren zurück, aber es waren viele positive Ansätze im Angriff und auch in der Abwehr zu erkennen.

Besonders Manuel Eckert hatte im ersten Spiel von Beginn an keine Hemmungen und hämmerte das Spielgerät gleich drei Mal in die Maschen.

Die Torgauer erwischten den besseren Start in den zweiten Abschnitt und konnten durch gutes Zweikampfverhalten zwei Tore erzielen (16:14). Man war nun am Drücker und schaffte es, bis auf ein Tor zu verkürzen (18:17). Doch der USC bewahrte die Ruhe und erzielte vier Treffer in Folge. Die Gäste von der Elbe ließen jetzt reihenweise gute Chancen liegen und warfen den Heimtorwart berühmt. So bauten die Leipziger ihren Vorsprung weiter aus (27:20). Das faire Spiel war zwar nicht mehr zu gewinnen, aber Trainer Sehlmann sah ein gut motiviertes Team, was bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpfte. Die Torgauer bleiben nun auf dem achten Tabellenplatz der Bezirksklasse und werden es schwer haben, diesen nächste Woche zu verlassen, da der ungeschlagene Tabellenführer Concordia Delitzsch II zu Gast ist.



Torgau: E. Dörge (Tor), M. Leisner (1), C. Kanitz (2), P. Ritz (4), R. Nicolaus (5),R. Busch (5), A. Becker (7/1), M. Eckart (3), C. Negro

Siebenmeter: 2 (erhalten)/1 (verwandelt) USC: 2/1 VfB

2-Minutenstrafen: 6:0 (in Minuten)