Gute Ansätze gezeigt

Nach der ersten Freiluft-Trainingswoche mit dem Fokus auf Ausdauergrundlagen stand am vergangenen Samstag das zweite Testspiel für die Hartenfelser auf dem Programm. Nachdem der ursprüngliche Gegner Falkenberg kurzfristig absagen musste, konnte mit dem VfB Herzberg um Coach Helmut Brenner schnell Ersatz gefunden werden. Und die Brandenburger waren der schon von den Hallenturnieren bekannte und gewünschte unbequeme Gegner.

Flink auf den Füßen, eng am Mann und hoch verteidigend stellten sie die Dehnert-Elf immer wieder vor Aufgaben. Diese lösten die Elbestädter oftmals ordentlich, einzig vor dem Tor hakte es das ein oder andere Mal. So wurden im ersten Durchgang mindestens drei hundertprozentige Möglichkeiten zur Führung ausgelassen, wobei Krost auf der anderen Seite nur selten eingreifen musste. Hache belohnte die Seinen aber dann doch noch vor dem Seitenwechsel, als er eine Unstimmigkeit in der Herzberger Abwehr bestrafte.

In der Pause gab es bei den Elbestädtern vier Veränderungen und damit verbundene Umstellungen. Diese führten in den Minuten nach dem Seitenwechsel zu einigen Abstimmungsschwierigkeiten, sodass Herzberg besser ins Spiel kam. Der Ausgleich in dieser Phase war beinahe folgerichtig aber bei einigen individuellen Fehlern auch vermeidbar. Auch wenn bei einigen Akteuren in der Schlussphase die Füße müde und schwer wurden, so stimmte der Biss, Einsatz und Wille diese Partie zu gewinnen. Als Michalari Scaruppe mit einem gut getimten Ball fand, traf Letzterer dann auch zur erneuten Führung. Kurz vor Ultimo war es erneut der griechische Außenbahnflitzer, der Geburtstagskind Roger Weber bediente, welcher den Endstand besorgte.

Nach dem Remis vor Wochenfrist im Test gegen Wurzen war es ein weiterer ordentlicher Auftritt im Rahmen der Wintervorbereitung der Hartenfels-Mannen und stimmt optimistisch afür die kommenden Aufgaben.

Torgau: Krost, Heuer, Lichtenwald, Ghavamzadeh, Fromm, Nowack, Windrath, Scaruppe, Litka, Zinke, Hache; eingewechselt: Tänzer, Bornmann, Weber, Michalari

Torfolge: 0:1 Hache (42.), 1:1 Piontkowski (58.), 1:2 Scaruppe (73.), 1:3 Weber (87.)

Schiedsrichter: Nico Birnbaum

Zuschauer: 10.