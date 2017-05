Gute Resonanz auf Aktion zum Muttertag

Torgau. Eigentlich hätten’s ja 50 Gewinnerinnen geben müssen, denn so viele Bewerbungen schickten Kinder für die Aktion „Meine Mutti ist die Beste“ ein. Und jeder weiß doch: Kinderaugen lügen nicht. Am Ende waren es drei Bewerbungen, die von einer Jury herausgepickt wurden. Jene glücklichen Muttis erhielten am Samstagnachmittag im Torgauer PEP eine Urkunde und für den 20. Mai einen konkreten Ablaufplan. Denn an jenem Tage kann es sich das Trio so richtig gutgehen lassen. Insgesamt zehn Firmen hatten sich zusammengeschlossen, um den Frauen einen unvergesslichen Tag zu bereiten.



Dieser beginnt mit einem Sektempfang im Aquavita, der mit der Nutzung der hier angeboten Serviceleistungen einhergeht. Danach geht es ins PEP, wo bereits Einkaufsgutscheine und ein Tisch im Eiscafé warten. Es folgt ein Friseurbesuch. Frisch gestylt wartet auf Schloss Hartenfels dann ein Fotoshooting auf die Gewinnerinnen. Ein Abendessen rundet den Wohlfühltag schließlich ab.

Bereits am Samstagvormittag begrüßten junge Damen mit roten Rosen und weißen Blusen die weiblichen Einkäufer im PEP. Kinder hatten zudem die Möglichkeit, für den nachfolgenden Muttertag schöne Fotorahmen zu gestalten.