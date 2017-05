Gute Zahlen für Schildbürgermuseum

Schildau. Die Schildbürger scheinen aktuell gerade wieder in Mode zu kommen. Kürzlich war eine große Gruppe Hamburger im Museum des Geschichtsvereins gewesen, morgen kommt eine 40-köpfige Gruppe Schüler aus Torgau. Mit Thomas Heller, dem Vorsitzenden des Vereins, machte die Torgauer Zeitung eine Bestandsaufnahme.



TZ: Das, was man zuletzt so gehört hat, klingt nach vielen Besuchern. Können Sie das bestätigen?

T. Heller: Ja, schon. Der April war ein ziemlich guter Monat, wir hatten über 200 Besucher. Und auch im Mai werden wir wieder in die Nähe dieser Zahl kommen. Das ist mehr als zuletzt üblich.



Woran liegt das?

Eine Erklärung habe ich dafür im Moment auch nicht, aber wir freuen uns.



Könnte es auch an den Umbaumaßnahmen liegen?

Soweit sind wir noch nicht. Wir planen die Modernisierungen jetzt für 2018, in diesem Jahr schaffen wir es nicht mehr. Es ist alles eine Frage des Geldes.



Was soll zunächst gemacht werden?

Wir versuchen jetzt, über LEADER Fördermittel für unseren Fußboden im Obergeschoss zu bekommen. Dort liegt Linoleum. Das passt einfach nicht und alles quietscht. 25 Prozent müssten wir beziehungsweise die Stadt selbst zahlen, das wären knapp 6000 Euro. Wenn das klappt, sehen wir weiter.