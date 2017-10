Guter Start für Fachoberschule

Etwa eineinhalb Jahre hat es gedauert bis die Fachoberschule für Gesundheit und Soziales an den Sozialpflegeschulen Heimerer in diesem Schuljahr ihren Betrieb aufnehmen konnte. Schon längst haben sich die elf Jugendlichen, die nun in Torgau ihr Fachabitur anstreben, mit den Bedingungen vor Ort vertraut gemacht. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Schulleiterin Anja Henschel.

TZ: Frau Henschel, elf Schüler klingt recht wenig. Doch wie haben Sie es geschafft, überhaupt jene elf zusammenzubekommen, wenn doch erst im Juli dieses Jahres die Bildungsagentur grünes Licht für den Bildungsgang gegeben hat?

Anja Henschel: Viel Zeit für Werbung hatten wir tatsächlich nicht. Zu unseren Tagen der offenen Tür informierten wir bereits die Interessenten darüber. Unsere jetzigen Fachoberschüler wussten daher von unserem Vorhaben, sodass wir mit ihnen in einem ständigen Informationsaustausch standen. Dass wir in diesem Jahr beginnen konnten, stimmt uns alle sehr froh.

Wie viele Schüler hatten an dem Bildungsgang Interesse bekundet?

Insgesamt waren es 16 Jugendliche.

Keine Fachoberschule ohne Lehrer. Wie war es möglich, so kurzfristig genügend Lehrkräfte zu gewinnen, wo doch überall über Lehrermangel geklagt wird?

Die eingesetzten Lehrkräfte sind bereits am Standort Torgau beschäftigt oder konnten von weiteren sächsischen Standorten gewonnen werden. Ein engmaschiges Netzwerk leistete somit gute Dienste.

Und die Lehrer wollten sich auch gleich auf die hohen Anforderungen einer Fachoberschule einlassen?

Wir bieten in Torgau gute Arbeits- und Lernbedingungen. Durch die bisherigen Einsätze im Bereich der Fachschulen und Berufsfachschulen sind unsere Lehrkräfte auf ein hohes Anforderungsniveau eingestellt. Somit ist die Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte gegeben. Die Klassenlehrerin Isabella Albitz ist über die Zusammenarbeit mit den Fachoberschülern begeistert. Was sich natürlich auch auf die Schüler überträgt. Alle fühlen sich sehr wohl und bereuen ihre Entscheidung für ein Fachabitur nicht.

Wie groß ist das Einzugsgebiet der Schüler?

Die Fachoberschülerinnen und -schüler stammen derzeit alle aus dem Umkreis von Torgau.

Die Fachoberschule hat einen vorläufigen Status. Was heißt das?

Dieser Umstand ist für Schulen in freier Trägerschaft ganz normal. Der vorläufige Status umfasst einen Zeitrahmen von mindestens zwei Jahren. Sozusagen ein Anerkennungsverfahren, welches mit einer abschließenden Einschätzung durch die Bildungsagentur einhergeht.

Wie gestaltet sich der Schulalltag der Schüler?

Nach zwei Wochen begann bereits der erste von uns intensiv begleitete Praktikumsblock in den Einrichtungen, in denen die Schüler über ein Jahr lang tätig sein werden. Zumeist sind dies Kindertagesstätten. Derzeit sind auch bei uns Ferien. Der Unterricht beginnt 8 Uhr und endet 14.30 Uhr.

Was hat sich die Fachoberschule für das kommende Schuljahr vorgenommen?

Unser Plan ist es, weitere 16 Schüler aufzunehmen. Somit wäre unser Ziel, in zwei Klassenstufen zu unterrichten, erreicht.

Welche Zugangsvoraussetzungen benötigen die Schüler?

Ein erfolgreicher Realschulabschluss beziehungsweise die Aussicht darauf ist grundlegend. Darüber hinaus können sämtliche Fragen rund um die Fachoberschule für Gesundheit und Soziales, die Fachschule für Sozialwesen und die Berufsfachschulen für Altenpflege und Ergotherapie am Samstag, dem 11. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr zu unserem Tag der offenen Tür gestellt werden.