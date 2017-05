Gutes Wetter ist bestellt

Laufsport. Es ist soweit: An diesem Sonntag (21. Mai) startet der diesjährige Süptitzer Stauseelauf.

Die Vorbereitungen auf das Laufevent sind weitestgehend abgeschlossen. Und bestes Wetter ist auch organisiert und bestellt – Circa 21 Grad Celsius, Sonne und zeitweise bedeckter Himmel. Läuferherz, was willst Du mehr!

Die Veranstalter des SV Süptitz um Christiane Rabe werben für die 18. Auflage ihres Laufes mit einer neuen idyllischen Waldstrecke. Die Teilnehmer können zwischen einem 10, 5 und 2 Kilometer-Lauf wählen. Zudem gibt es noch ein Walking über 5 Kilometer und einen Bambinilauf über 100 Meter.

In den zurückliegenden Jahren wechselten zwar häufig die Teilnehmer, doch inzwischen gibt es Stammläufer, die den Süptitzer Lauf seit einigen Jahren jährlich unter die Polyurethan-Sohlen nehmen. Die Platzierungen und Zeiten gehen in die Wertung des 6. EZEL-Cups Nordsachsen und Dübener Heide 2017.

Gestartet werden die Laufwettbewerbe ab 10 Uhr an der Sportarena Süptitz.

Infos: Christina Rabe, Telefon 0175 2062136.

Voranmeldung online – Siehe unten aufgeführte Homepageadresse. Nachmeldungen vor Ort noch möglich:

www.lausitz-timing.de

Vorschau: Am 28. Mai (Sonntag) findet der 5. Sparkassen-Rolandlauf in Belgern statt. Startzeiten für die Läufe über 5, 10 und 20 Kilometer 10 Uhr (Marktplatz)