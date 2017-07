Höhere Kosten bei sinkenden Preisen

Taura/Döbrichau. Genau einen Monat ist es her, da hinterließ Sturmtief „Paul“ auch in den nordsächsischen Wäldern seine Spuren. Vor allem in Ostelbien, rund um Döbrichau knickten durch die zu große Windlast zahlreiche Bäume ab, beziehungsweise stehen nun in Schieflage, weil sie ihre Wurzeln nicht im Erdreich halten konnten. Nach den Aufräumarbeiten, die in den Staatswäldern unmittelbar nach dem Sturm begonnen hatten, lässt sich nun auch eine Schätzung des Schadens vornehmen.



„Und die“, sagt Josef Pietzonka, Referendar im Forstbezirk Taura, „ist glücklicherweise nicht ganz so dramatisch, wie es am Anfang zunächst ausgesehen hatte.“ In den ostelbischen Revieren wurde das durch den Sturm verursachte Bruchholz auf etwa 3000 bis 5000 Festmeter geschätzt. Der tatsächliche Wert werde am Ende aber wohl nahe der unteren Grenze liegen. In den Privatwäldern liege die Zahl bei etwa 300 Festmetern.



Und auch wenn nun auf den zweiten Blick zumindest der Schaden am Wald vielleicht nicht ganz so schlimm ausgefallen ist, wie das zunächst erwartet wurde: Die Folgen für den Forstbezirk Taura sind nicht unerheblich. Da ist zum einen die ökologische Seite. „Bruchholz ist anfälliger für Schädlinge“, erklärt Pietzonka. „In beschädigten Wäldern finden Insekten bessere Möglichkeiten, sich zu vermehren. Einerseits finden sie mehr Nahrung. Andererseits sind die geschädigten Bäume nicht immer stark genug, die Schädlinge dann in ihrem Harz zu ersticken. Wenn noch Trockenheit und hohe Temperaturen dazu kommen, dann entwickeln sich so viele Schädlinge, dass auch gesunde Bäume befallen werden.“ Deswegen sei es auch notwendig, geschädigtes Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu holen.

Doch das ist nicht immer möglich. Gerade in Verjüngungsgebieten, die durch die Ausdünnung von großen Bäumen kaum Möglichkeiten bieten, die Windgeschwindigkeiten abzubremsen. Die vereinzelten hohen Bäume können sich untereinander nicht stützen und brechen schneller. „Die Kronen landen dann in den Neuanpflanzungen, und dort können wir sie mit den Maschinen schlecht herausholen, ohne weiteren Schaden zu machen“, erklärt Pietzonka die Problemlage.



Denn an der Stelle kommt der wirtschaftliche Schaden dazu. Nicht nur, dass durch die vom Sturm umgeworfenen Bäume das Verhältnis zwischen alten und jungen Pflanzen durcheinanderkommt und damit der Zehnjahresplan der Forsteinrichtung, die im Fortbezirk Taura erst im Frühjahr ihr Ende fand, komplett durcheinander gewirbelt wird. Auch die Erntepläne werden damit über den Haufen geworfen.

„Durch Stürme sinkt immer der Holzpreis, weil einfach mehr auf den Markt gelangt. Gleichzeitig verlieren wir durch das Bruchholz einige Meter, weil aufgrund der Auffaserungen nicht der komplette Stamm für gutes Qualitätsholz genutzt werden kann“, schildert Referendar Pietzonka. Liegt das Holz dann zu lange, machen sich Bläuepilze breit. „Die ändern zwar nichts an den mechanischen Eigenschaften des Holzes, sind aber optisch doch gut erkennbar und damit auch ein Wertverlust.“



Zusätzlich wird der Aufwand bei der Ernte größer. Teilweise landet das Bruchholz auch in umzäunten Neuanpflanzungen. Weil aus arbeitsschutztechnischen Gründen mit Erntemaschinen – Harvestern – gearbeitet werden muss, müssen die Zäune abgebaut werden, damit die Maschinen rein kommen. Hinterher müssen die Zäune selbstverständlich wieder gesetzt werden, dienen sie den jungen Bäumen doch als Schutz vor Wildverbiss. „Im Endeffekt haben wir höhere Kosten bei gesunkenen Preisen“, fasst Josef Pietzonka das Dilemma zusammen.



„Und“, sagt Förster Dirk Menzer, der das Forstrevier Falkenstruth unter seinen Fittichen hat, „die Gewitterstürme werden häufiger. Mittlerweile haben wir nahezu jedes Jahr einen dabei, der starke Schäden im Wald hinterlässt.“