Höllisch heißer Entenfang

Torgau. Am kommenden Wochenende wird’s im Entenfang höllisch heiß: „In Flammen“-Kapitain Thomas Richter steuert den Metal-Dampfer erneut durch die harte Brandung. Für genügend Vortrieb sorgen 39 Bands, die vom morgigen Donnerstag an bis Samstag das Festivalgelände in eine riesige Partymeile verwandeln werden.

Noch immer gilt das „In Flammen“ in seiner Art als Ostdeutschlands größtes Underground-Festival. Mittlerweile zum zwölften Mal am Laufen zieht es jedoch schon längst Fans aus der ganzen Welt an die Elbe. Musikalisch gelten MARDUK (SWE), MEMORIAM (UK), NIFELHEIM (SWE), BATUSHKA (PL), KRISIUN (BRA) oder auch VALLENFYRE (UK) als die Zugpferde schlechthin. Die ebenso hochgehandelten ALFAHANNE (SWE) werden in Torgau ihre erste Deutschland-Show überhaupt bestreiten. Grund genug, dass in diesem Jahr unter anderem die HARD-Radioshow aus Osnabrück dem Torgauer Event einen ausgiebigen Beitrag im Vorfeld widmete.

„Wir senden ohne Scheuklappen alles was geil ist. Hauptsache, es ist qualitativ gut“, sagte Musik-Redakteur Martin Brumley, der das „In Flammen“ fast schon auf Augenhöhe mit dem Party.San auf dem Flugplatz Obermehler-Schlotheim in Thüringen (10. bis 12. August) sieht. Brumley, der seinen Hut vor dem Engagement von Thomas Richter zieht, will übrigens auch schon am Donnerstag mit von der Party sein, wenn zur Warm-up-Party um 18 Uhr BLOODY VENGEANCE (D) loslegen. Es folgen SEAR BLISS (HUN), SUICIDAL ANGELS (GRC) und HOLY MOSES (D). Um 22.30 Uhr gibt‘s zudem ein Spezial von WELTENBRAND. Auf dieses ist auch jener Fünfer gespannt, der es sich bereits seit vergangenen Wochenende auf dem Campingplatz gemütlich macht: Matthias, René, Mandy, Niklas und Florian aus Köthen und Leipzig versprechen sich ein großartiges Festival, das für seinen familiären Charakter bekannt ist.

Während Florian bereits zum achten Mal hier weilt und sich an Festivals mit gefühlten 150 Leuten erinnert, hat sich Niklas den Begeisterungsstürmen der anderen vier bereitwillig gebeugt. Der Auftritt der Band GHOUL (USA) habe natürlich das Übrige getan. „Total verrückte Typen, total gute Bühnenshow“, freut sich Niklas bereits. Mandy und Florian haben es beispielsweise KRATER (D) und SINISTER (NL) angetan.

Unterdessen scheint Thomas Richter die Ruhe in Person zu sein. Nichts scheint den 41-Jährigen im Vorfeld aus der Ruhe zu bringen. Oder vielleicht doch? Ein Name läßt ihn ein wenig unruhig dreinblicken: Karl Willetts von der englischen Death-Metal-Legende BOLT THROWER gibt mit seiner neuen Band MEMORIAM in Torgau ein Stelldichein. Jahrelang hächelte Richter vergeblich einer Verpflichtung von BOLT THROWER hinterher.

Dass es nun wenigstens mit Willetts neuer Truppe geklappt hat, erfüllt ihn mit Stolz. Das dürfte zumindest ein wenig über die doppelt so hohen Kosten für Sicherheitskräfte hinwegtrösten, die Richter in diesem Jahr auf den Tisch blättern muss. Übrigens: Die weiteste Anreise werden zwei Gäste aus Chile haben, die sich ihre Tickets bereits im Vorfeld gesichert hatten. Ein Foto auf Facebook zeigt die beiden stolz mit den passenden T-Shirts, die es zum Eintrittspreis dazu gab.

Lineup: