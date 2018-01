HRC 2018 wieder mit Fette-Reifen-Rennen

Die Organisationsmaschinerie für den Sparkassen-HeideRadCup 2018 (HRC) in Torgau läuft nunmehr auf Hochtouren. Im Vorfeld der Radsport-Großveranstaltung gab es noch einmal eine Terminveränderung: Aufgrund von diesjährigen Großveranstaltungen in Nordsachsen kommt es beim HRC zu einer Terminverschiebung. Nun heißt es am 26. August 2018 – Dein Herz schlägt schneller beim Sparkassen-HeideRadCup.

„So schwer es uns auch gefallen ist, aber wir waren gezwungen von unserem traditionellen Septembertermin zu weichen und den Termin in den August zu verlegen, sonst wäre der ganze HeideRadCup gefährdet gewesen“, so Henrik Wahlstadt, Vorsitzender des Vereins Sportfreunde Neuseenland. „Komplikationen gab es bei der Genehmigung einiger Streckenabschnitte und noch dazu findet im September der Tag der Sachsen 2018 in Torgau statt“, so Wahlstadt. Vom Terminwechsel lassen sich bisher treue HeideRadCup-Fans aber nicht abschrecken. Die Anmeldungen laufen auf Hochtouren. Auf Distanzen von 40, 70 und 110 km können sich Jedermannfans austoben. Für A- und B Lizenzfahrer wird es wie im letzten Jahr ein Lizenzrennen über den 140 km langen Kanten geben.

Auch die Kleinen kommen wieder auf ihre Kosten. Zunächst gibt es dieses Jahr endlich wieder das Fette-Reifen-Rennen für die 6- bis 8-Jährigen und die 9- bis 13-Jährigen. Anschließend können alle Familien gemütlich bei der AOK-PLUS-Familientour die Landschaft erkunden. Zu gewinnen gibt es natürlich wieder attraktive Preise und jeder „kleine“ Teilnehmer erhält eine Medaille.

Der Sparkassen-HeideRadCup begeistert durch seine abwechslungsreiche, hügelige und waldige Strecke. Es geht rasant auf einem voll abgesperrten Rundkurs durch idyllische Dörfer mit vielen radbegeisterten Fans an der Strecke. Im Ziel warten dann super leckerer Kuchen, gesundes Obst, alkoholfreies Erdinger und Getränke von Lichtenauer auf die hungrigen Rennfahrer. Für alle Sieger gibt es individuell gestaltete Upcycling Pokale und attraktive Preise.

Wie in den letzten Jahren begleitet die Sparkasse Leipzig als Sponsor der Sparkassen-Challenge den Sparkassen-HeideRadCup in die neue Saison. Als Hauptsponsor behält auch die M4Energy eG ihre Rolle und unterstützt erneut das M4Energy-Race-Team bei seinen Wettkämpfen in Deutschland.

Bis zum 31. Januar können sich alle Radenthusiasten zum vergünstigen Early-Bird Tarif hier anmelden.