Halbzeitführung noch aus der Hand geben

Handball. Knappe Niederlage für die Torgauer im Topspiel. So geschehen in der Kreisklasse der Männer, als der VfB Torgau II gegen den LSV Südwest Leipzig II antreten musste.

Sonntagmittag sitzt man für gewöhnlich mit der Familie am Mittagstisch. Nicht so die Spieler der Zweiten des VfB Torgau, die fanden sich 12.30 Uhr auf der Platte wieder. Durch den Ausfall der Routiniers K. Brömme und L. Dörge machte sich eine bessere A-Jugend-Mannschaft auf in den Kampf um die Verteidigung des zweiten Platzes. Der Gegner hingegen trat mit einer sehr routinierten und mit allen Wassern gewaschenen Truppe an. Doch wer Respekt erwartet hatte, sah sich am Anfang im falschen Film.

Die jungen Torgauer kamen stark in die Partie. Gestützt auf eine bewegliche Abwehr und einen starken E. Dörge im Tor kauften die Gäste den Alten Herren aus Leipzig den Schneid ab. Der Lohn war eine 10:4 Führung. Dann nahm der Heimtrainer die Auszeit und in der Folge kam Sand ins Torgauer Angriffsgetriebe. Auch aufgrund einiger Zeitstrafen kam die routinierte Heimsieben nun besser ins Spiel und verkürzte bis zum Pausenpfiff Tor um Tor.

Die Halbzeit wollten die Torgauer nutzen um sich neu zu ordnen und mit frischem Elan in die zweite Hälfte zu starten. Leider misslang das Vorhaben. Innerhalb weniger Minuten wandelte der LSV einen 3-Tore-Rückstand in eine 3-Tore-Führung um. Eine Auszeit stoppte deren Lauf und ließ die VfB-Sieben zumindest wieder Gleichwertigkeit erreichen. So plätscherte das Spiel dahin. Bis die Gäste ihre Abwehr offensiver ausrichteten. Bis auf einen Treffer konnten sich die VfB-Recken noch einmal herankämpfen, zu mehr reichte es leider nicht mehr.