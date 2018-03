Hallenkreismeister kommt aus Beilrode

Fußball. Verspätet fand die Endrunde in der Altersklasse E-Junioren in der Sporthalle am Wasserturm am vergangenen Wochenende statt. Sturm „Friederike“ hatte den offiziellen Termin in Oschatz platzen lassen. Den Termin in der Sporthalle am Wasserturm nahm auch Dr. Winfried Möller vom RB Leipzig wahr, um die Talente des Nordsächsischen Fußball Verbandes zu sichten. Einige Namen sind in seinem Notizblock geschrieben.



In zwei Vierergruppen wurde um die Finalplätze gespielt. Die Gruppe A beherrschten die Mannschaften aus Radefeld und Beilrode eindeutig.

Wermsdorf gestaltete die Vorrunde in Gruppe B ohne Niederlage. Der zweite Halbfinalteilnehmer wurde erst im 6-Meter-Schießen ermittelt. Hier hatten die Hartenfelser die besseren Schützen und einen reaktionsschnellen Torhüter. Alle Halb- beziehungsweise Finalspiele hatten ein insgesamt gutes Niveau und endeten allesamt jeweils nur mit einem Tor Unterschied.



Im Endspiel zelebrierten die Ostelbier aus Beilrode unter kritischen Augen ihres Bürgermeisters René Vetter noch einmal guten Hallenfußball und siegten verdient mit 1:0.

Alle anderen Finalspiele hatten ebenfalls das Endergebnis von 1:0. Die Ergebnisse zeugen von einem sehr ausgeglichenem Niveau. Anzuerkennen die Fairness auf dem Parkett und auf dem Stiefelgang, wozu die beiden angesetzten Schiedrichter einen großen Anteil hatten.



Ergebnisse: Laußig/Pressel – Merkwitz 0:3, Con. Schenkenberg – Hartenfels Torgau 1:1, Radefeld – Beilrode 2:1, Eilenburg II/Wurzen III – BW Wermsdorf 0:2, Laußig/Pressel – Radefeld 0:0, Con. Schenkenberg – Eilenburg II/Wurzen III 1:0, Beilrode – Merkwitz 2:0, BW Wermsdorf – Hartenfels Torgau 1:0, Merkwitz – Radefeld 0:1, Hartenfels Torgau – Eilenburg II/Wurzen III 1:0, Beilrode – Laußig/Pressel 4:0, BW Wermsdorf – Con. Schenkenberg 1:0

Endrunde:

Halbfinale: Radefeld – Hartenfels Torgau 1:0, Beilrode – Wermsdorf 2:0

um Platz 7: Laußig/Pressel – Eilenburg /Wurzen 0:1

um Platz 5: Merkwitz – Schenkenberg 0:1

um Platz 3: Hartenfels Torgau – Wermsdorf 0:1

Finale: Radefeld – Beilrode 0:1



Endstand:

1. FSV Beilrode 09

2. Radefelder SV

3. FSV BW Wermsdorf

4. SC Hartenfels 04 Torgau

5. SV Conc. Schenkenberg

6. SV Merkwitz

7. SgG Eilenburg II/Wurzen III

8. SpG Laußig/Pressel

Bester Torwart: Luca Tyler Eidner (Eilenburg/Wurzen)

Bester Spieler: Leandro Schulz (Radefeld)

Bester Torschütze: Leon Zimmermann (Wermsdorf)

SR: Florian Zimmermann (Süptitz), Nick Schefner (Torgau)



Um den „Besten Torschützen“ zu ermitteln, gab es noch ein 6-Meter-Schießen, da am Ende Leon Zimmermann (Wermsdorf) und Johann Täsch (Beilrode) je 5 Mal ins Netz trafen. Hier hatte der Wermsdorfer die besseren Nerven und wurde der Torjäger der HKM.



Beilrode: R. Kokola; L. Berndt, J. Riedel, M. Alex (4 Tore), Laura Lehmann, M. Hahn (1), M. Schmidt, J. Täsch (5)

Torgau: Fr. Simmank; M. Hampel, J. Rustler, F. Lieback (2 Tore), I. Igbal, G. Aloe, K. Oschkinat, F.-L. Klopf